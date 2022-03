Wolf Like Me arriva in Italia: anticipazioni e tutto ciò che devi sapere

Wolf Like Me è una serie televisiva che partirà tra pochi giorni anche nel nostro paese. Ecco tutto ciò che devi sapere su questa produzione

Wolf Like Me è in arrivo in Italia a partire dal primo aprile. Lo show andrà in onda su Prime Video ed ha avuto un notevole successo negli Stati Uniti d’America ed in Australia. Molti curiosi stanno aspettando la messa in onda del primo episodio di questa serie televisiva con Isla Fisher (I love shopping) e Josh Gad (The Wedding Ringer – Un testimone in affitto).

Secondo alcuni sondaggi effettuati oltreoceano, sembra che il pubblico statunitense abbia apprezzato questo prodotto soprattutto per alcuni passaggi molto interessanti. Su tutti, l’impossibilità di comprendere la direzione presa dallo show nel corso dei vari episodi. Questa caratteristica rende Wolf Like Me molto ritmato e con pochissime pause per lo spettatore. Anche guardando il trailer è difficile capire la reale trama della serie.

La serie televisiva è stata trasmessa su Peacock TV, un servizio streaming di proprietà della NBC con sede a New York. Nel nostro paese, la piattaforma è disponibile all’interno del pacchetto che comprende Sky e Now TV. Peacock ha trasmesso le Olimpiadi di Tokyo 2021 negli Stati Uniti. Oggi vogliamo aiutarti a comprendere meglio la trama di questa serie televisiva. Ecco alcune anticipazioni che devi assolutamente conoscere.

Wolf Like Me: trama e anticipazioni

Wolf Like Me andrà in onda su Prime Video a partire dal primo aprile. È la storia di due anime che si incontrano e affrontano un percorso insieme. La storia è ambientata ad Adelaide, in Australia e i protagonisti si chiamano Gary e Mary. Il primo è un disastro dal punto di vista emotivo, un uomo rimasto solo dopo la morte della moglie che si occupa soprattutto della crescita della figlia.

Mary ha un grande segreto che non condivide con nessuno. L’universo, in collaborazione con un incidente, li fa incontrare e loro asseconderanno questo evento continuando a seguire i segni che arriveranno nel corso dello show. Quando Gary scopre il segreto di Mary, scappa terrorizzato. Le strade dei due protagonisti sono destinate ad intrecciarsi più volte ed entrambi sentono l’esigenza di incontrarsi.

Come è già accaduto con altre serie televisive, Wolf Like Me non è un prodotto composto da molti episodi. Saranno soltanto sei, infatti, gli episodi e dureranno circa 30 minuti. È proprio la brevità degli episodi il segreto di questo prodotto, gli autori hanno optato per questa durata per tenere lo spettatore sempre in tensione, grazie a numerosi colpi di scena. Non ti resta che aspettare il primo aprile per guardare il primo episodio. Nonostante il notevole successo ottenuto all’estero, al momento non è ancora stata ufficializzata la seconda stagione della serie.