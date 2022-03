La pupa e il secchione show 2022, brutto colpo per Barbara D’Urso: ad abbandonare il reality dopo pochi giorni dalla partenza è proprio Lei!

La pupa e il secchione show 2022 che ha riportato Barbara D’Urso alla guida di un programma in prima serata perde un pezzo importantissimo dopo poche puntate dall’inizio. Dopo alcuni rumors sulla possibilità di un clamoroso abbandono da parte di un concorrente è arrivata la conferma ufficiale che spiazza letteralmente il pubblico del programma di Italia 1.

A confermare l’abbandono anticipato di una concorrente è stata la stessa Barbara D’Urso all’interno dello spazio dedicato a La pupa e il secchione show 2022 durante la puntata di Pomeriggio 5 del 25 marzo. Un annuncio che è immediatamente rimbalzato sui social scatenando la reazione del popolo del web.

La pupa e il secchione show 2022: terzo abbandono per la concorrente, è record

La concorrente che ha deciso di ritirarsi da La pupa e il secchione show 2022 e di non continuare la propria avventura nella villa dove vivono tutti i concorrenti lasciando così solo il secchione Aristide Malnati è al suo terzo abbandono. Prima di lasciare La pupa e il secchione, infatti, si era ritirata anche dall’Isola dei Famosi a causa delle punture dei mosquitos e dal Grande Fratello Vip perchè sentiva la mancanza dei suoi cani dopo sole ventiquattro ore di permanenza nella casa di Cinecittà.

Ad abbandonare in anticipo la villa de La pupa e il secchione show 2022 a cui ha partecipato una pupa eccezionale come ospite nella scorsa puntata è stata Flavia Vento. “Ebbene sì amici… Flavia Vento si è ritirata da #LaPupaEilSecchioneShow… Che ve devo dì… C’ho provato a convincerla… Dobbiamo aggiungere una casella in questa grafica”, ha scritto Barbara D’Urso su Twitter pubblicando la foto che vedete qui in alto.

Durante la puntata di Pomeriggio 5 trasmessa il 25 marzo, Barbara D’Urso annunciando l’abbandono di Flavia Vento che aveva minacciato di ritirarsi già dopo pochi giorni dall’inizio dell’avventura, ha aggiunto:

“Si è ufficialmente ritirata dopo 8 giorni. Lei è già andata a casa. La motivazione? Non è quella dei cani. Abbiamo tentato di tutto, spiegheremo i motivi martedì sera. Ho tentato in tutti i modi perché quando abbiamo fatto il provino le ho detto sei sicura, ce la fai a restare? Quindi quando ha deciso di abbandonare, perché è stato molto complicato, una notte e un giorno complicato… Le ho detto ti portiamo i tuoi cani, c’è un giardino enorme, per un pochino stai con loro”.

Aristide Malnati, rimasto senza la sua pupa, nella prossima puntata dello show, conoscerà la nuova pupa che prenderà il posto di Flavia Vento? Chi è, dunque, la nuova pupa dello show di Barbara D’Urso?

Secondo un’indiscrezione raccolta da Deianira Marzano pubblicata dalla blogger sul proprio profilo Twitter, la nuova pupa potrebbe essere una tra Elena Morali e Francesca Cipriani. Sarà vero?