Oroscopo 24 marzo 2022: top Pesci, tragica caduta per il Capricorno!

Perdiamoci tra le Stelle, che sapete, è il mio posto preferito! Non ci sono persone che possano toccarvi ne firmamento, tenetevi stretto il vostro luogo nell’Universo. L’Oroscopo di oggi non fornirà delle regole da seguire alla lettera, ma previsioni dalle quali conoscere consigli e suggerimenti utili per affrontare la giornata.

Il pianeta del pensiero, Mercurio è il protagonista degli ultimi eventi. Si tratta di un Astro che ha a che fare con le riflessioni e i cambi mutevoli di idee, ma per quanto sia “ballerino” è fondamentale nel mese di marzo. La ragione la troviamo nell’Oroscopo della giornata, questa risiede nel fatto che trovare una motivazione forte che possa smuovere le nostre azioni non è così facile, o meglio non è una condizione uguale per tutti. Scopriamo quali sono le notizie dal cielo, e cosa c’è da sapere per la classifica.

Iniziamo la scoperta del cielo di oggi, analizzando nel concreto gli Astri in gioco. L’Oroscopo è pronto per rivelare delle informazioni che possono tornare utili proprio a chi in questo momento necessita di un lampo di genio per stravolgere i piani della sua vita. Ogni tanto, abbiate fiducia nel destino, che si tratti di avversità o positività, le cose belle tornano sempre indietro.

Così, il pianeta Mercurio è il vero protagonista delle giornate che avverranno proprio alla fine del mese di marzo. Se gennaio è stato all’insegna della riflessione e febbraio dei chiarimenti, adesso bisogna agire, ma per farlo occorre capire in che direzione andare.

Prepariamoci alla fine del mese, con questo Astro diretto all’azione, perché lo vedremo relazionarsi prima con Plutone, pianeta della trasformazione. Con questo entrerà in sinergia proprio per individuare quelle che sono le mosse da porre in essere, quelle giuste per adattarsi al meglio alla vita che si desidera.

Quindi, arriveranno le buone occasioni per mettersi in gioco. Ecco come i fortunati e gli sfortunati si prepareranno al lieto futuro.

Oroscopo: cari Pesci mettetevi in gioco!

Partiamo da una triade inaspettata, perché si tratta di tre segni che di solito stanno nelle retrovie della classifica! Pesci, Ariete e Leone, siete i primi fortunati della giornata. Rispettivamente: acqua, fuoco e ancora fuoco, questo sole in Primavera è un vero toccasana per la vostra voglia di crescere ed espandervi nel mondo. A seguire abbiamo lo Scorpione che dovrebbe conoscere alcune informazioni sul proprio cielo.

Iniziamo dal segno più profondo e mistico che esista, i Pesci. Hai l’occasione grazie a Mercurio che garantisce forza nel pensiero, di ottenere quello che desideri in amore e al lavoro. In coppia ci sarà armonia, ma è sul fronte nuove occasioni professionali che le devi cogliere senza pensarci troppo, avrai successo. Consigli: credi in te stesso, senza avere paura delle critiche, viaggi come un treno.

Passiamo all’Ariete il combattente nato che nessuno può fermare. Il pianeta rinvigorisce la tua integrità, perché sei uno stacanovista sicuro delle tue capacità. Applicale in amore e al lavoro, perché finalmente sta per arrivare quello per cui hai lottato così tanto. Consigli: sei inarrestabile, è arrivato il momento di ricordare a chi ti sta attorno, chi governa il cielo da sempre, fai stare gli altri al loro posto.

Che dire del Leone? Il Re dello Zodiaco rimonta, perché l’entusiasmo è di casa. L’Astro in gioco ti pone in una condizione ottimale di aprirti in nuovi orizzonti. Al lavoro tutto bene, ma è in amore che riceverai delle attenzioni che ti fanno bene al cuore. Consigli: non essere avventato, ma data la buona sorte, assapora tutte le belle notizie in arrivo.

Rimboccati le maniche caro amico Capricorno!

Non bene per Capricorno, Cancro e Toro, una squadra di Segni poco fortunati nella giornata di oggi. Terra, acqua e ancora terra, sono i vostri rispettivi elementi. La situazione è data dal fatto che arriverà qualcosa che non desideravate, anzi ci saranno più sfide che belle notizie. Ma la bellezza sta proprio nel saperle coglierle. Se sei dell’Aquario sei il prossimo e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal Toro, cocciuto e caparbio non ha capito che non sempre sbattere le corna su qualcosa di incomprensibile, non è la cosa giusta. Ci sono casi nei quali i tuoi principi vanno seguiti alla lettera, in altri no. Mercurio non ti fa rinsavire, e ciò è evidente in amore e lavoro. Consigli: se tutto sembra andare a rallentatore, tu ogni tanto dai un’accelerata, in qualche modo dovresti rimontare.

Passiamo al Cancro, incompreso ed empatico, sei pronto al litigio. Il pianeta in gioco ti darà qualche spunto, ma alla fine sei tu ad agire. In amore tutto normale, ma è sul fronte lavoro che dovresti un attimo migliorare le tue scelte, perché passare all’azione sì, ma non farlo sempre in preda all’emotività. Consigli: sii più propositivo ed ascolta i suggerimenti di chi ti sta a fianco.

Concludiamo l‘Oroscopo con l’ultimo, il Capricorno. Organizzato come sempre, dovrai però fare i conti con delle prospettive amorose e lavorative che poco ti piacciono. Forse, non hai fatto delle scelte per cui sei stato molto sicuro, di conseguenza ti senti leggermente perso. Consigli: sfrutta il transito per ragionare, non pensare di non avere tempo, ma comprendi che al centro ci sei sempre tu, e non solo gli obiettivi che ti sei posto.