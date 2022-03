Test ragionamento: in quanto tempo la rana uscirà dal pozzo?

Il test della rana ha mandato in tilt il web. Come ha fatto ad uscire dal pozzo? Sembrava impossibile, e invece è riuscita nell’impresa

Questo test ha avuto un grosso seguito sui social network perché pochissime persone hanno trovato la chiave per risolvere il mistero. Per superare questa prova dovrai ragionare con calma e pensare bene prima di rispondere, il trabocchetto è sempre dietro l’angolo e quasi tutti ci sono cascati! E tu, pensi di riuscire a risolvere il mistero della rana? Scopriamo insieme i dettagli di questo test di logica.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Questo quiz non si basa su alcuna teoria ma è soltanto un escamotage per allontanarsi dalla noia di tutti i giorni. Sei nel treno e non sai cosa fare? Mettiti alla prova con questo test, il tuo cervello te ne sarà grato. Distrarsi con un test di logica al giorno, infatti, potrebbe portare grossi benefici anche nella tua vita privata.

Oggi ti proponiamo un quiz che dovrai risolvere immaginando una situazione e trovando una soluzione. Ecco il problema: una rana è caduta in un pozzo profondo trenta metri. Ogni giorni riesce a risalire di cinque metri, poi s’addormenta e scende di quattro metri. Quanti giorni impiegherà la rana per uscire dal pozzo? Riesci a dare una risposta in meno di un minuto? Metti da parte l’istinto, ragiona perbene, rispondi e poi potrai verificare la tua risposta attraverso la soluzione del test.

La soluzione del test

Questo test di logica e ragionamento non era per niente facile. È probabile che tu abbia la soluzione dell’enigma, in questo caso ti facciamo i complimenti. Se, al contrario, non hai trovato alcuna risposta, non buttarti giù col morale, hai soltanto bisogno di allenamento. Ecco la soluzione del test.

La rana guadagna un metro al giorno, poiché si addormenta e sistematicamente perde quattro metri. In 25 giorni, quindi, la rana salirà di 25 metri. Poiché il pozzo è profondo 30 metri, la rana riuscirà ad uscire dopo 26 giorni.

Sei arrivato alla fine, speriamo che ti sia divertito. Hai risposto correttamente o hai prima sbirciato la soluzione? In entrambi i casi, nei prossimi troverai altri quiz, enigmi e rompicapo altrettanto stimolanti per la tua mente.