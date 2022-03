Dichiarazione scioccante: “Ecco perché il Principe William mi odia”

Chi è la persona che il Principe William odia così tanto? La notizia ha fatto scalpore nel Regno Unito ed è stata riportata da tutti i tabloid nazionali

Il Principe William ha saputo da poco che dovrà aspettare prima di diventare re. Quando morirà la Regina Elisabetta, infatti, toccherà a suo padre Carlo regnare. L’anziana sovrana ha stabilito che Camilla sarà regina consorte. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, il primogenito della Principessa Diana non avrebbe preso bene questa decisione.

È Carlo la persona che William odia? L’impossibilità di occupare il trono lo turba a tal punto da odiare il padre? Pare proprio di no. Le notizie su un cattivo rapporto tra William e Carlo sono state più volte smentite e i due hanno partecipato a diversi impegni pubblici insieme nell’ultimo periodo. Eppure c’è una persona che pare non sia tra le preferite del marito di Kate Middleton. Di chi si tratta?

Molti pensano che questa persona possa essere suo fratello Harry, colpevole di aver abbandonato la Gran Bretagna e la Royal Family. Pare che tra i due non esista più il rapporto di un tempo ma è esagerato parlare addirittura di odio. E allora, di chi stiamo parlando? Nelle ultime ore è stata proprio la protagonista di questa storia a rivelare la verità. Per scoprire di chi si tratta non dovrai fare altro che scorrere il testo verso il basso. Buona lettura.

Julia Samuels: “Ecco perché il Principe William mi odia”

Julia Samuels è la storica amica della Principessa Diana. La sessantenne britannica, secondo quanto riportato dai media inglesi, avrebbe aiutato Meghan Markle durante i giorni peggiori vissuti a corte, quando l’ex attrice statunitense avrebbe addirittura pensato al suicidio. La psicoterapeuta era sicuramente una delle persone alle quali Diana era più legata in assoluto ed è stata la madrina di George al suo battesimo.

Nel corso di un’intervista rilasciata all’Observer Magazine, Julia Samuels ha rivelato di essere molto legata al primogenito dei Cambridge: “Ogni anno, per il suo compleanno, gli regalo giocattoli con dei pezzi da montare. Il padre William mi odia per questo perché deve seguire il figlio in tutti i suoi movimenti, per aiutarlo nella costruzione dei vari modelli”. Il motivo di questi regali è legato proprio a Diana Spencer.

Lady Diana, che riusciva sempre a mettere a proprio agio tutti, faceva la stessa cosa con il figlio di Julia, essendone la madrina. Nonostante lo scarso gradimento del Principe William, sembra che George (che ha anche delle passioni segrete) si diverta molto con questo genere di giocattoli e sia particolarmente attratto dalle luci lampeggianti: “George ama questi giocattoli, si diverte e ridiamo insieme. Diana sarebbe stata una nonna fantastica, sarebbe arrivata all’ora del bagnetto soltanto per per spargere acqua ovunque”.