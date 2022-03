Fedez in ospedale, il gesto per la figlia commuove il web

Fedez, insieme a sua moglie Chiara Ferragni, a poche ore dal ricovero, ha fatto un gesto bellissimo per sua figlia Vittoria che ha fatto commuovere gli utenti della rete.

Fedez negli scorsi giorni ha sconvolto gli utenti della rete, confidando loro di aver scoperto di avere alcuni problemi di salute e che dovrà affrontare un serio percorso nella speranza che tutto ritorni come prima. Il marito di Chiara Ferragni non ha voluto entrare nel dettaglio, senza specificare quale fosse il male che lo ha colpito, ma promettendo che non appena tutto sarebbe finito sarebbe stato lui stesso a rompere il silenzio per sensibilizzare chi come lui ne è rimasto affetto.

Nelle scorse ore il rapper è stato ricoverato in ospedale e pochissimo tempo dopo sua figlia Vittoria ha compiuto il suo primo anno di vita e lui, insieme a sua moglie, hanno organizzato un bellissimo gesto per lei che ha commosso tutti i loro fedeli sostenitori.

Chiara Ferragni e Fedez: il gesto per la piccola Vittoria Lucia emoziona

Fedez, che è stato protagonista di un’indiscrezione riguardante la sua malattia, era purtroppo fisicamente assente a questo lieto evento, ma lui e Chiara Ferragni hanno pensato il modo per poter sopperire a questo imprevisto del destino, facendo in modo che la piccola Vittoria Lucia potesse avere, una volta diventata adulta, un ricordo della sua famiglia al completo per il primo anno di vita.

“Buon primo compleanno alla nostra Vittoria 💖” ha esordito la regina delle influencer sul suo profilo Instagram. “Abbiamo scattato queste foto Domenica, con qualche giorno in anticipo, perchè sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa) 🙏🏻” ha proseguito la Ferragni, rivelando ai suoi fedeli sostenitori che hanno organizzato prima del ricovero i festeggiamenti della piccola di casa. “Ti amiamo alla follia patata 💖” ha poi concluso con una dolce dedica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Il gesto di Fedez e Chiara Ferragni per la piccola Vittoria ha emozionato i suoi fedeli sostenitori, che sono rimasti commossi dall’amore che c’è nella loro bellissima famiglia.