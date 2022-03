Bomba a Pechino Express: stasera un colpo di scena incredibile

Prosegue il viaggio della coppie di Pechino Express 2022, in onda per la prima volta su Sky. Sullo sfondo i paesaggi della Rotta dei Sultani

Sta entrando sempre più nel vivo questa nuova edizione di Pechino Express, che da quest’anno ha fatto il grande salto approdando a Sky dopo i lunghi anni in Rai. La produzione prova a crescere, aumentando lo spettacolo degli scenari e dei passaggi che i concorrenti attraverseranno nei loro viaggi. Si tratta della Rotta dei Sultani, con i concorrenti che si sfideranno ad arrivare per primi nelle varie tappe.

Sono già stati eliminati i “tiktoker” e gli “atletici”. Nel road show condotto da Costantino della Gherardesca uUno si comincia a fare sul serio. Appuntamento, quindi, per la terza puntata, che andrà in onda questa sera su Sky Uno in prima serata. Ovviamente ogni puntata sarà disponibile anche on demand.

Pechino Express, nella terza puntata grandi sorprese in arrivo

Già fuori due coppie, quindi, c’è attesa per capire cosa succederà questa sera. Le anticipazioni parlano di una grande novità, vale a dire l’ingresso di due nuovi concorrenti. “Nuovi” andrebbe messo tra virgolette, perché in realtà si tratta di un ritorno. A entrare a gara in corso saranno Enzo Miccio (il re del wedding) e il simpatico comico e conduttore Max Giusti.

I due formeranno una coppia inedita, ma per entrambi si tratta di un ritorno a Pechino dopo le rispettive esperienze passate. Miccio è stato uno dei protagonisti della passata stagione. Ma la sorpresa più grande sarà un’altra: Costantino della Gherardesca lascerà il suo ruolo di conduttore per indossare addirittura lo zaino di viaggiatore. Anche per questo le sorprese saranno tante e imprevedibili.