Soliel Sorge, quanto guadagna a ‘La pupa e Il secchione’? Alessandro Rosica svela tutto

Soleil Sorge quanto guadagna per il ruolo di giurata a La Pupa e il Secchione? A rivelare tutto ci ha pensato l’esperto di gossip e cronaca rosa Alessandro Rosica.

Soleil Sorge dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, durata quasi 6 mesi di permanenza, è stata scelta da Barbara d’Urso, insieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia, per il ruolo di giurata a La Pupa e il Secchione.

Il programma ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani in una veste totalmente inedita e in molti, notando il cast promettente, si sono subito chiesti quanto avesse sborsato Mediaset per realizzare il format. Così sul web è iniziata la caccia al cachet per scoprire quanto guadagno i personaggi in questione nella nuova trasmissione di Barbara d’Urso.

A rispondere a questa domanda, in particolar modo sul cachet di Soleil Sorge a La Pupa e il Secchione, ci aveva pensato il portale Caffeina Magazine riportando l’indiscrezione degli utenti della rete che la cifra si aggirerebbe intorno ai 50 mila euro a puntata.

La realtà però sarebbe ben diversa da questo e a rivelarlo è stato l’esperto di gossip e cronaca rosa Alessandro Rosica.

La Pupa e il Secchione: svelato il cachet di Soleil Sorge nel ruolo di giurata

Alessandro Rosica ha smentito l’indiscrezione trapelata in rete, affermando che si tratti di una fake news in quanto la cifra percepita da Soleil Sorge a La Pupa e il Secchione sarebbe ben diversa dai chiacchierati 50 mila euro.

Secondo l’esperto di gossip, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che durante l’ultima puntata del programma di Barbara d’Urso ha avuto una feroce discussione con l’ex di Alex Belli, Mila Suarez, non percepirebbe nemmeno la metà della cifra spifferata.

“Fake News“ ha scritto Rosia nelle sue Instagram Stories. “Non guadagna manco la metà di 50 k a puntata!” ha poi concluso, facendo intuire facilmente qual è il compenso dell’ex concorrente di Alfonso Signorini nel nuovo format di Barbara d’Urso, che è stato accolto tiepidamente dal pubblico del piccolo schermo.

Ora quanto guadagna Soleil Sorge alla Pupa e il Secchione Show non è più un mistero.