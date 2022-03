Antonio Medugno vuota il sacco su Delia Duran: ‘Me lo aspettavo’

La delusione di Antonio Medugno dopo il GF Vip: “Delia Duran non ha mantenuto la parola”. Le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip si è concluso da pochi giorni, ma i concorrenti che erano dentro la casa di Cinecittà continuano a far parlare di sé per quanto accaduto durante i giorni del reality. Una delle protagoniste indiscusse è stata indubbiamente Delia Duran, e le sue fin troppo note vicende sentimentali con l’intreccio più famoso di questa edizione. Parliamo di quello tra il marito Alex Belli e Soleil Sorge.

Ma la stupenda modella sudamericana non ha fatto parlare di sé solo per questo. Ha fatto notizia anche il legame che ha avuto con un altro concorrente entrato in corsa, vale a dire il napoletano Antonio Medugno. La permanenza del tiktoker è stata abbastanza breve, ma i due hanno avuto tempo di avvicinarsi e di conoscersi meglio.

Antonio Medugno e Delia Duran al Grande Fratello: viene fuori tutta la verità

A quanto pare, i due sono rimasti in buoni rapporti. Medugno aveva augurato alla venezuelana di vincere questa edizione, ma non c’è riuscita. A spuntarla è stata Jessica, ma Delia ha comunque lasciato il segno. E Medugno ha avuto occasione di parlare con lei, rompendo il silenzio. “Lei non ha mantenuto la parola”, ha confessato il ragazzo.

Ma cosa vorrà mai dire? “Eravamo rimasti che quando sarebbe finita ci saremmo visti per uscire. Poi è scomparsa. Forse è impegnata, non lo so. Però me lo aspettavo”. Inoltre, il bell’Antonio ha confermato che in questo periodo è single.