Rompicapo matematico: sei in grado di trovare il numero mancante?

Distraiti un po’ con i rompicapo di Instanews, quello numerico è da non perdere! Si tratta di una sfida nella quale entra in gioco anche la logica, perché l’obiettivo è proprio quello di trovare il numero non presente nella sequenza. Allora, sei pronto a metterti in gioco, o troverai delle scuse?

Senza aver timore di perdere, il rompicapo matematico ti propone la scelta di un numero, quello adatto a completare la successione qui in foto. Le cifre sembrano confondersi tra loro, ma insieme ai calcoli da porre in essere, dovrai essere abile a capire, grazie alla tua immancabile logica, quale potrebbe essere il valore da aggiungere a questo enigma da far perdere la testa. Se scorri l’articolo ti darò la risposta che cerchi, ma è chiaro che l’avrò vinta io, allora, accetti la sfida?

Rimboccati le maniche, perché la nuova sfida ha inizio! Come sempre ti proponiamo dei rompicapo divertenti, tutti diversi, ma ognuno con l’obiettivo di raggiungere la soluzione esatta. Qui abbiamo a che fare con la ricerca di un numero, quindi metti in gioco il matematico che è in te!

Non dovrai fare chissà quale calcolo, ma fare attenzione alla consegna richiesta, ossia che numero manca, soprattutto tenendo conto degli altri valori posti in successione tra loro nella parte sovrastante.

Insomma, ti ho dato troppi suggerimenti, risolvilo in meno di 3 minuti, hai anche abbastanza tempo, altrimenti l’avrò vinta io.

Rompicapo matematico, ecco il numero mancante!

Siamo giunti alla conclusione, ma ti fornisco anche un trucco, oltre che la spiegazione della nostra sfida. Innanzitutto, hai ben chiaro che davanti a te si presentano diversi valori? Ecco non pensare che ci sia qualche successione cronologica o conti che accomunano i numeri, perché la strategia non è questa.

La risposta corretta è: 106!

La ragione risiede nel fatto che se guardi bene il risultato di ognuno di loro, vedi che sono l’associazione de risultato dell’aggiunta del valore di uno di ogni cifra. Te lo dico con un esempio, è più facile a farsi che a dirsi.

Inoltre, il trucco è quello di andare oltre le leggi matematiche, ma di seguire l’istinto dopo aver accuratamente osservato le informazioni che ti fornisco e aver letto per bene la consegna.

Il primo calcolo è 3+2= 43, il risultato è dato da 3(+1) + 2(+1) = 4 associato al numero 3! Insomma, si tratta di una combinazione che niente a che fare con le leggi della matematica, ma con quelle della logica si! il resto poi va risolto allo stesso modo.

