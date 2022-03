Fedez: che malattia ha e le prime foto dopo l’operazione. ‘Se non lo prendi in tempo..’

By

Fedez sta tenendo il popolo del web con il fiato sospeso a causa della sua misteriosa malattia. Il cantante ha da poco rivelato di cosa si tratta, le prime foto dall’ospedale

Fedez solo una settimana fa annunciava al popolo del web di aver scoperto di essere affetto da una brutta malattia. Il cantante si era mostrato sui social in lacrime, raccontando nella commozione quanto questa scoperta gli avesse sconvolto la vita.

Tante erano state le supposizioni su cosa il marito di Chiara Ferragni avesse potuto avere, non avendo ancora nè da lui nè da sui familiari notizie in merito.

Avevano infatti deciso di tenere stretto riserbo sulla faccenda fino a quando, almeno per loro, le cose non sarebbero state più chiare. Ieri vi avevamo dato la notizia del ricovero di Fedez al San Raffaele di Milano, ma ancora non si sapeva nulla su cosa lo avesse portato ad un ricovero di urgenza.

Il cantante, nonostante il bruttissimo momento attraversato, era riuscito comunque a far arrivare un messaggio dolcissimo alla sua piccola per festeggiare il suo compleanno.

Fedez dichiara quale sia la malattia e racconta come è andata l’operazione

E’ di soli 20 minuti fa un post di Fedez dove si mostra in camice nella sua stanza di ospedale e a corredo della foto c’è un lungo post dove svela finalmente ai suoi follower di cosa si tratti.

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo.

Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso).

A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’.

Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare ❤️🙏🏻

Vi voglio bene

Federico”

Fedez ha dunque confermato le supposizioni che si facevano sempre più insistenti sulla presenza di un tumore. Auguriamo a Federico ed alla sua famiglia di tornare al più presto alla normalità e di combattere questo mostro il prima possibile.