Gemma Galgani, dopo Uomini e Donne arriva la batosta: l’accusa è gravissima

Una delle storie di Uomini e Donne che hanno fatto sognare milioni di telespettatori, quella che riguarda Gemma Galgani e uno dei suoi amori

La dama di Torino è sempre lei: Gemma Galgani catalizza le attenzioni del pubblico di “Uomini e donne” con le sue vicende amore. Una delle sue storie più importanti riguarda quella avuto con Giorgio Manetti. Una relazione che ha fatto sognare il pubblico del famoso dating show di Maria De Filippi.

Adesso loro due non stanno più insieme, e per giunta si sono scambiati attacchi di varia natura, stuzzicandosi a vicenda. Infatti, i due si sono scambiati reciproche accuse di aver fatto degli interventi estetici. Era stata Gemma a ipotizzare che Giorgio si sia “rifatto”. Secondo lei il suo ex ha ceduto alla tentazione del bisturi.

Gemma Galgani e le accuse a Giorgio Manetti: senza esclusione di colpi

Tuttavia, il cavaliere ha risposto smentendo tutto e spiegando di avere soltanto un buon dna che lo ha tenuto giovane. “Affermazioni stupide”, ha commentato. Poi ha tenuto a precisare: “Non ho mai parlato male di noi, del nostro rapporto. “Gemma sta dando un’immagine penosa di lei stessa”.

Giorgio non ha esitato ad accusare Gemma: “Ha provato a screditarmi in ogni modo, dicendo che avevo parrucchino e dentiera e che le mie prestazioni fisiche erano deludenti”. Insomma, il buon Giorgio si difende dalle accuse… in attesa della prossima replica di Gemma…

