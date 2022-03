Rompicapo di logica: scopri l’oggetto misterioso, è da impazzire!

Non esistono sfide impossibili, ma enigmi da scoprire! Il rompicapo dell’oggetto misterioso è imperdibile, prova a risolverlo in meno di tre minuti. Questa volta ti sto dando del tempo maggiore, ma c’è una ragione. Tutto è dato dal fatto che sembra impossibile, ma non lo è.

Ovviamente, se scorri l’articolo alla fine trovi la risposta al rompicapo dell’oggetto. In questo modo però non l’avrai vinta, anzi anche questa volta perderai. Sono imbattibile negli indovinelli, specialmente quelli che hanno a che fare con la logica. Diciamo che non bisogna essere intelligenti per risolverli, ma essere in grado di mettere in atto le proprie capacità, e soprattutto di cogliere le sfide senza paura di perderle.

Bentornati con il consueto appuntamento del rompicapo di Instanews! Quello di oggi ha a che fare con una sfida dal sapore misterioso. L’obiettivo è quello di scoprire l’oggetto protagonista della consegna di oggi. Quello che ti serve è prendere carta e penna, ma mettere in pratica la tua abilità nel saper viaggiare con la mente.

La consegna è questa:

“Tutti lo possono aprire, ma nessuno lo sa chiudere. Cosa?”

E’ chiaro che si tratta di un affare che potresti utilizzare ogni giorno, oppure quasi mai. Insomma, dipende dalle abitudini che possiedi. Di certo, è un oggetto che conosci, anzi è molto più vecchio della storia! Ebbene, ti ho dato troppi indizi, adesso devi scoprire da solo di che si tratta.

Se non ce la fai, scorri l’articolo e avrai la soluzione, ma sappi che avrò vinto io!

Rompicapo di logica: soluzione, ecco l’oggetto misterioso

Se ti piacciono gli indovinelli, consulta il nostro sito, perché ne troverai di ogni tipologia. La bellezza delle sfide sta proprio nel coglierle al volo, altrimenti che noia sarebbe! Anche perché gli indovinelli mantengono giovane la tua mente, allora perché non provarci! Prova il rompicapo dei gufi e del gatto da trovare, vedrai che divertimento. Invece, se rimani su quello di oggi, tieniti forte perché arriva la soluzione!

Chi l’avrebbe mai detto che la risposta corretta sarebbe stata sotto il tuo naso? Si tratta di un alimento comune nelle nostre cucine, soprattutto in quella italiana. La soluzione però non sta tanto nel prodotto in questione, quanto nel suo contenitore!

La risposta esatta è: guscio d’uovo!

Perché puoi romperlo benissimo, ma il modo per assemblarlo è a dir poco impossibile, a meno che tu non abbia una macchina del tempo per tornare al momento esatto in cui era intatto!

Se ti è piaciuta questa sfida, ti consiglio il rompicapo di logica del bicchiere pieno da scovare, trova la soluzione giusta! Ovviamente, devi rispettare i tempi e le consegne, altrimenti perderai anche le prossime sfide.

Insomma, te l’ho fatta anche questa volta, ci vediamo al prossimo indovinello.