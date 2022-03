Incidente in diretta per Antonella Clerici: “Sta bruciando!”

By

“Sta bruciando!“: incidente in diretta per Antonella Clerici

Antonella Clerici, da prima conduttrice nelle reti locali e poi presentatrice di programmi sportivi, ora si occupa del programma di cucina E’ sempre mezzogiorno.

La dama è molto interessata alle tradizioni culinarie e tiene compagnia da anni presentando programmi inerenti a questo tema come La prova del cuoco.

Amante della cucina, è stata vittima di un incidente in diretta televisiva. “Sta bruciando!” esclama impaurita in puntata, ma vediamo insieme come è andata

“Sta bruciando!“: Antonella Clerici e l’incidente in diretta televisiva

Antonella Clerici si occupa da due anni della conduzione del programma culinario E’ sempre mezzogiorno.

La puntata di oggi, però, non è andata come tutti si aspettavano. Antonella, irriconoscibile da giovane, si trovava al banco del cuoco Gian Piero Fava che era preso con la cottura del suo piatto.

Mentre l’uomo stava pensando a come impiattare la sua creazione, accanto a lui si trovava una teglia di chips di polenta.

Antonella pone la padella sul fornello ad induzione e, chiacchiera dopo chiacchiera, succede l’inaspettato.

“Sta bruciando, aiuto! Brucia“: urla la conduttrice in diretta.

Il pubblico non si era reso conto dell’incidente fino a quando non hanno sentito le urla della Clerici.

Prontamente, Gian Piero ferma il caos. Vede la teglia, allontana la padella dalla cucina e rovescia il contenuto dietro il banco da lavoro.

Dopo ritira su la teglia vuota e sorride. Fava salva la cucina, ma non il suo piatto.

“Tranquilla Anto, stai tranquilla“: rincuora il cuoco e in modo ironico e per sdrammatizzare ammette: “Si capisce che una volta ho fatto il pompiere?“.

Il pubblico ride e applaude le gesta eroiche di Gian Piero.

Antonella, rimasta attonita, riprende colore e si tranquillizza. “Mi sono avvicinata per mettere il sale nella polenta, non mi sono resa conto della pericolosità dell’induzione“: commenta ridendo, ma comunque preoccupata la conduttrice.

L’incidente in diretta viene subito placato, ma i produttori del programma, scampato il pericolo, si divertono mettendo come sottofondo una canzone perfetta per la situazione appena vissuta: “Se bruciasse la città” di Massimo Ranieri.

Io sono come Antonella.

Per mangiare rischierei di mandare a fuoco gli studi di via Mecenate#ÈSempreMezzogiorno

PIC.TWITTER.COM/KMGXAZMTPS — È sempre Cinguetterai (@Cinguetterai_) MARCH 23, 2022

Nonostante l’incidente, tutto è filato per il verso giusto. Una cosa è certa: è impossibile annoiarsi in compagnia di Antonella Clerici