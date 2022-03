La televisione è un palcoscenico in continua evoluzione, e con essa anche i beniamini crescono nel corso del tempo. Annuccia di un Medico in Famiglia è stato uno dei personaggi più amati, anche perché è proprio un simbolo della sitcom più famosa di Rai 1. Adesso, dopo tanti anni, assistiamo alla crescita dell’attrice.

Ebbene sì, il personaggio resterà eterno, ma la ragazzo che lo impersona, cresce regolarmente. Si tratta di Eleonora Cadeddu, quando iniziò aveva solo tre anni, ed era il lontano 1998, anno dal quale il set televisivo è diventato la seconda casa. Al fianco di interpreti del calibro di Lino Banfi, è cresciuta a tu per tu con questo mondo, così complesso, ma al tempo stesso ricco di soddisfazioni. Ecco come ha fatto ad ottenere il ruolo e cosa fa adesso.

Foto dal passato fanno riaffiorare ricordi che fanno parte della nostra infanzia, ma anche della storia televisiva di Rai1. Senza dubbio, Un medico in Famiglia, è stato ed è tutt’ora, una delle serie che ha ottenuto maggiore successo nel panorama televisivo degli ultimi vent’anni. La sitcom nonostante l’interruzione, è stata quella che ha avuto più stagioni, ne conta 10 dal lontano 1998, e ben 286 episodi.

Insomma, si tratta davvero di una serie di un certo successo, e ruoli come quello di Annuccia, interpretata da Eleonora Cadeddu, fanno davvero sorridere il cuore. Così, oggi è proprio lei la protagonista.

In seguito ad una sua apparizione televisiva, raccontiamo la sua crescita personale e lavorativa, perché di Annuccia una bimba piccola piccola, adesso ha ben poco dato che è una giovane adulta matura.

Un medico in famiglia: torna Annuccia, versione adulta!

Non è la sola ad avere il nome legato alla soap italiana in questione, c’è un’altra ex attrice di Un medico in Famiglia che è cresciuta ed è diventata mamma nonostante la giovane età! Incredibile come passi il tempo, ma del resto non può essere altrimenti. Eleonora Cadeddu, passata alla storia come Annuccia, si racconta, e confessa quelli che sono i suoi progetti per il prossimo futuro.

Ovviamente, tra i suoi sogni più grandi c’è la recitazione, ma in delle vesti differenti rispetto a quelle vissute sinora. Infatti, è da Caterina Balivo a Vieni da me, che la giovanissima interprete si mette a nudo, raccontando cosa sta facendo, ma anche quali risultati vorrebbe raggiungere.

Si tratta di una giovane con tanti sogni nel cassetto. Infatti, nonostante sul piccolo schermo non abbia continuato la sua ascesa, è a teatro che mette in gioco le sue doti recitative, lavorando in spettacoli e insegnando ai più piccoli. Ecco le sue parole di come ha ottenuto il ruolo di Annuccia:

“Abitavamo a Milano e mia madre faceva un lavoretto part-time: l’hanno chiamata per far fare un provino a mio fratello, che è Ciccio nella serie. Io avevo due anni e mi ha portata con sé: fuori dal provino, le hanno detto che ero proprio quello che cercavano. Io non studiavo la parte: mio fratello aveva delle battute, di cui ero gelosissima, io giocavo e si inventavano degli escamotage. Non capivo la finzione, per me era come andare dal nonno. Lino Banfi era come un nonno: sapevo che non lo era di sangue, ma era come se fosse uno zio acquisito.”

Insomma, Nonno Libero è stato un nonno acquisito per Eleonora, la quale si è proprio interfacciata in così tenera età al mondo della recitazione. C’è anche un altro noto personaggio di Un medico in Famiglia ad aver parlato della serie, anche lui ha rivelato retroscena importanti.

Così, passano gli anni, ma la voglia di recitare e di mettersi in gioco no. Infatti, l’attrice conclude l’intervista affermando che le sarebbe piaciuto tantissimo partecipare anche a format del calibro di Ballando con le Stelle con Milly Carlucci.

Augurandole il meglio, ricordiamo con affetto il suo personaggio e non vediamo l’ora di rivederla in altri ruoli.