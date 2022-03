La Pupa e il Secchione, Barbara d’Urso allarmata: “Qualcosa non torna”

La Pupa e il Secchione Show, forse sta nascendo del tenero tra Nicolò Scalfi e Vera Miales? La fidanzata di Amedeo Goria ne è convinta

La Pupa e il Secchione sta entrando nel vivo, e oltre alle dinamiche della popolare trasmissione a quiz, emergono anche i soliti retroscena su possibili situazioni di gossip e (perché no) anche di natura sentimentale. La notizia è che ci sarebbe del tenero tra una “pupa” e un “secchione”. Nella fattispecie si tratta di Vera Miales e di Nicolò Scalfi. Si tratta di una delle coppie dello show condotto da Barbara d’Urso, e a quanto pare i due si sarebbero avvicinati sempre di più.

Tra loro, a quanto pare, c’è un vero e proprio feeling. Ma sarà davvero così? Parliamo di Nicolo Scalfi, che è uno dei campioni di “Caduta Libera” e dell’intrigante Vera Miales, che è la futura moglie di Amedeo Goria, ex partecipante al Grande Fratello Vip e uscito dalla casa nelle prime fasi del reality.

La Pupa e il Secchione, subito passione tra due concorrenti? Ecco la verità

Tra questi due personaggi pare che stia succedendo qualcosa di molto particolare. Il vero intrigo è che Vera è impegnata con Amedeo Goria e dovrebbe anche sposarlo presto. Già questa è la prima situazione difficile. Da parte della ragazza un po’ di coccole e grattini per il campione di Caduta Libera. Ovviamente lui non ha occhi che per lei, e l’infatuazione da parte sua è già partita.

Del resto, la ragazza non sembra essere intimidta dalla “corte” del suo amico, anzi ha ammesso candidamente: “Direi proprio che gli piaccio visto che mi si è attaccato come una cozza”, il suo laconico commento. In effetti il ragazzo sembra molto preso: condividere il letto e la vicinanza reciproca, in effetti, lo stanno lentamente mandando su di giri”…