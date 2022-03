Ilary Blasi prima dell’Isola vuota il sacco su Totti: “Un brutto racconto”

By

Prima dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi svuota il sacco su Francesco Totti: “Un brutto racconto“

Ilary Blasi, showgirl romana, è tutta indaffarata nella conduzione dell‘Isola dei Famosi. Il reality show è iniziato questo lunedì, ma la donna ha fatto parlare molto di sé nell’ultimo periodo, ma non per mano sua.

La Blasi e la sua famiglia si trovavano al centro del mirino del gossip. Voci di corridoio hanno rivelato che Ilary e suo marito Francesco Totti, non stessero più bene insieme e che fossero in una profonda crisi.

La showgirl vuota il sacco su suo marito durante un’intervista e rivela: “Un brutto racconto“.

Ilary Blasi, adesso alle prese con la conduzione dell’Isola dei Famosi, è al centro del gossip da più di un mese.

Dagospia, portale di gossip, rivelò che il matrimonio di Ilary e Francesco Totti fosse in una profonda crisi. Addirittura, si parlò di tradimenti da parte dell’ex capitano della Roma.

La Blasi, ospite a Chi, commenta l’accaduto durante l’intervista. Si è fatta un’idea del motivo per il quale i giornali abbiano puntato il dito contro la sua famiglia.

“Ho letto e quelle cose lì sui giornali io le ho lette insieme a voi” rivela Ilary e continua: “Francamente non abbiamo capito io e Francesco perché sono state scritte. Anche in 20 anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero notizie su crisi o cose del genere“.

Mentre Ilary commenta in modo crudo l’accaduto a Verissimo, la showgirl si mostra più tranquilla, ma comunque innervosita da Chi.

“Perché? Ma perché con Totti lo scoop è assicurato. Vuoi la ribalta? Totti è la risposta“: dice la showgirl.

“Erano i primi giorni di guerra in Ucraina e i giornali parlavano di me e Francesco. Forse è stato un bel racconto, anzi no, è stato un brutto racconto. Ma che cosa hai? Che sai? Vivete con noi? Però vale tutto, vale la mia parola contro la tua“: conclude la conduttrice.

Signorini mette in imbarazzo Ilary Blasi, ma per la showgirl la separazione non viene manco presa in considerazione. Dagospia ha preso un granchio, è ufficiale.

L’ex letterina è molto arrabbiata, soprattutto con i giornali che parlottano sul suo privato.

“Come pure quando hanno scritto che non ero al compleanno di Francesco. La verità è che non avevo pubblicato la fotografia. E quindi?“: tuona Ilary che aggiunge: “Poi il giorno dopo siamo andati a Parigi. Ma di cosa stiamo parlando? Per creare il caso mediatico è stato mischiato tutto su cose aleatorie“.

La Blasi, piena da questa storia, conclude provocando i giornalisti: “Se hanno una soffiata vera, se ce l’hanno, si vede. E poi che parlino di cose più importanti“.

Ilary Blasi vuota il sacco e rivela tutto quello che pensa su quanto avvenuto. La showgirl è tuttora innamorata di suo marito Francesco Totti e se anche non fosse così, i giornalisti devono avere delle fonti o delle prove certe