5 curiosità su Ryan Reynolds (Deadpool) che ancora non conoscevi

Ryan Reynolds è un attore molto amato, noto soprattutto per aver interpretato Deadpool. Ecco alcune curiosità su questo attore che ancora non conoscevi

Ryan Reynolds è un attore canadese naturalizzato statunitense. È nato a Vancouver il 23 ottobre 1976. È conosciuto soprattutto per aver interpretato Deadpool, eroe della Marvel. Si tratta dell’ottava pellicola di film sugli X-Men. Reynolds ha interpretato nel 2009 X-Men le origini – Wolverine, il quarto capitolo della saga. In occasione di Deadpool 2 (2018) è stato anche sceneggiatore del film.

È cresciuto in Canada ed ha iniziato la sua carriera all’inizio degli anni ’90. In questi anni ha partecipato a numerose produzioni televisive e cinematografiche come comparsa o con piccoli ruoli. Il primo ruolo importante di Ryan è arrivato con la sitcom Due ragazzi e una ragazza, in onda tra il 1998 e il 2001. Questo show ha ottenuto un notevole successo, soprattutto negli Stati Uniti d’America.

Dal 2021 è proprietario, insieme all’attore e regista Rob McElhenney, del Wrexham AFC, una squadra di calcio gallese che nella National League, la quinta serie inglese. L’attore canadese è da sempre un grande appassionato di questo sport. Oggi scoprirai alcune curiosità su Ryan Reynolds che probabilmente ancora non conoscevi. Scorri il testo verso il basso per saperne di più, buona lettura.

5 curiosità su Ryan Reynolds

Come è già capitato con altri protagonisti, oggi vogliamo proporti alcune curiosità che riguardano uno degli attori più amati dal pubblico. Ecco le cinque curiosità che non conoscevi su Ryan Reynolds:

Le carriere alternative: Ryan Reynolds è anche un doppiatore, sceneggiatore e produttore. È stato doppiatore nei film I Croods (2013), Turbo (2013), The Voices (2014) e Pokemon: Detective Pikachu (2019). È stato il produttore dei due film di Deadpool, lavorando come sceneggiatore nel secondo capitolo.