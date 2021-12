La rivelazione scioccante: “Era il vero dono di Diana Spencer”

Su Lady Diana sono state dette tante cose. Ecco una dichiarazione sulla Principessa del popolo che ha lasciato tutti senza parole

Diana Spencer ha sposato il Principe Carlo il 29 luglio 1981 nella Cattedrale di San Paolo a Londra. Di solito, i matrimoni della Royal Family britannica vengono svolti nell’Abbazia di Westminster, in quel caso non fu così perché la popolarità degli sposi e la potenza mediatica dell’evento obbligò la monarchia inglese a scegliere un luogo più capiente. Eppure fu proprio in quel giorno di quaranta anni fa che iniziarono i guai per Diana.

Il matrimonio con Carlo era già finito prima di iniziare. Il Principe del Galles è sempre stato legato sentimentalmente a Camilla Shand, una vecchia amica di famiglia. I due si sono sposati nel 2005, otto anni dopo la morte di Diana, avvenuta a Parigi a seguito di un tragico incidente. Quella notte perse la vita anche il compagno della principessa, Dodi Al-Fayed.

Nonostante fossero separati da tempo e si incontrassero soltanto in occasione degli eventi ufficiali, Carlo e Diana divorziarono appena un anno prima del tragico evento, che risale al 31 agosto 1997. Quella sera, uscendo da un ristorante, Diana e Dodi furono braccati dai paparazzi e decisero di scappare. L’inseguimento fu fatale: oltre alla coppia, morì anche l’autista Henri Paul. Si salvò solo la guardia del corpo Trevor Rees-Jones, l’unico ad avere le cinture di sicurezza allacciate.

Su Diana Spencer è stato detto davvero tutto: i suoi amanti venivano sistematicamente sbattuti in prima pagina da tutti i tabloid inglesi, i suoi spostamenti venivano seguiti passo dopo passo. Sull’incidente sono partite speculazioni che non hanno mai avuto riscontri giudiziari. Dagli Stati Uniti arrivano alcune dichiarazioni sulla Principessa del Galles che, fino ad ora, non erano ancora state pubblicate. Vediamo insieme di cosa si tratta.

“Questo era il vero dono di Diana”

Sally Bedell Smith è una scrittrice statunitense. Nel 1999 ha pubblicato il libro Diana in Search of Herself – Portrait of a Troubled Princess. All’interno di questa opera ci sono alcuni passaggi che descrivono alla perfezione la vera personalità dell’ex moglie di Carlo. Ecco alcuni dei passaggi più rilevanti, fino ad oggi rimasti inspiegabilmente in secondo piano nel racconto mediatico riguardante Lady Diana.

La scrittrice riporta le parole di una fonte vicina a Diana: “Diana aveva il dono di mettere gli altri a proprio agio, era una vera principessa ma sapeva uscire da quel ruolo per farti sentire speciale. Diventava una persona semplice, alla mano ed era un piacere frequentarla”. Ancora una volta, parlando di Diana Spencer, viene fuori un fattore che in tanti hanno sottolineato con il passar del tempo: la spontaneità.

Lady Diana è stata una donna umile, nonostante i titoli nobiliari e la posizione privilegiata che avrebbe potuto vivere. Ha deciso di rinunciare a tutto per seguire il proprio cuore. Forse è stato il suo istinto che l’ha portata alla morte, ma sicuramente è andata via da persona libera, mentre faceva ciò che voleva, senza catene o obblighi legati a protocolli da rispettare.

Prima di sposare il Principe del Galles, Diana Spencer ha vissuto a Londra in un appartamento a Chelsea, che condivideva con alcune coinquiline. Ha lavorato come insegnante di asilo e anche come domestica. Si sentiva vicina alle persone umili ed ha provato ad aiutare i ceti più bassi per tutta la sua vita. Forse è proprio per questo motivo che oggi, a distanza di quasi 25 anni dalla sua morte, William e Kate provano ad educare i propri figli seguendo il suo esempio.