Isola dei Famosi daytime 28/3/22, la produzione costretta ad intervenire: danni in Honduras

All’Isola dei Famosi la produzione è stata costretta ad intervenire in quanto ci sono stati pesanti danni in Honduras.

L’Isola dei Famosi è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani per la prima diretta di questa settimana con Ilary Blasi. Purtroppo però le cose per i naufraghi le cose non si mettono affatto bene e questa volta le dinamiche del gioco non c’entrano assolutamente nulla.

In Honduras è scoppiata una tempesta che non ha permesso di poter proseguire con il programma in totale sicurezza e per questo motivo la produzione è stata costretta a trasferire i naufraghi in un posto sicuro. Il tutto è iniziato quando i concorrenti erano intenti a costruire la capanna e si sono accorti delle condizioni climatiche non proprio favorevoli e sono stati raggiunti dallo staff che ha subito provveduto a trasferirli da un’altra parte.

La produzione veglia sempre su di loro e in queste condizioni era impossibile proseguire come se niente fosse, ma loro non si sono persi di animo e non vedono l’ora di poter proseguire con il proprio percorso all’Isola dei Famosi, ma attenzioni perché le cose non finiscono di certo qui.

La tempesta sconvolge i naufraghi all’Isola dei Famosi: la produzione corre ai ripari

Clemente Russo e sua moglie hanno confidato alle telecamere che non vedono l’ora di tornare all’Isola dei Famosi, dov’è stato risolto il mistero di Ilary Blasi, anche se non può fare a meno di apprezzare il clima sereno che si è creato tra loro, ma c’è chi come Lory Del Santo sospetta che non sia tutto ora ciò che luccica e che ci sia qualcuno tra loro che stia facendo buon viso a cattivo gioco per poi sferrare il colpo finale.

Sull’altra Isola le cose non vanno affatto meglio, in quanto Ilona Staller, eletta leader del gruppo, ha sposato in pieno questo titolo ed ha dato ordini ai suoi compagni di viaggio su come dirigere il tutto ma loro non sembrano apprezzare più di tanto questa sua versione inedita.

I concorrenti ancora in gara però sono tornati nella propria dimora ed hanno dovuto fare i conti con i danni causati dalla tempesta. Riusciranno a ristabilire l’ordine all’Isola dei Famosi? Staremo a vedere come si evolveranno le cose tra loro.