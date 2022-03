Uomini e Donne puntata 28/03/2022: sorpresa bollente di Gemma

A Uomini e Donne, Gemma Galgani spiazza tutti svelando di aver fatto una sorpresa al professor Franco dai risvolti bollenti.

Gemma Galgani apre la nuova settimana di Uomini e Donne e non delude il pubblico del dating show di Maria De Filippi. Sempre alla ricerca del grande amore, la dama di Torino ha cominciato una frequentazione con Franco, il professore che ha più volte discusso con Tina Cipollari e Gianni Sperti.

La puntata di Uomini e Donne di oggi si apre con Gemma Galgani che si accomoda al centro dello studio per raccontare l’evoluzione della sua conoscenza con il professor Franco. “Non è uscito con te? Non ti ha raggiunto a mezzanotte come gli avevo consigliato io?”, chiede Tina Cipollari prima di guardare un filmato di un incontro dietro le quinte tra Gemma e Franco.

Gemma Galgani e Franco, l’incontro nel camerino di Uomini e Donne

Nel filmato, Gemma entra in camerino sorprendendo Franco in mutande e salutandolo con affetto come commentano in studio, sia Tina che Gianni Sperti. “Era in mutande, ma non ho visto nulla“, spiega la dama di Torino.

Al centro dello studio, Gemma e Franco annunciano l’intenzione di conoscersi ancora, ma il professore, poi, accetta di conoscere la signora Elena, giunta in studio esclusivamente per lui. Franco, però, spiega di non essere interessato e di voler portare avanti solo la conoscenza con Gemma. “Perchè l’hai fatta entrare allora?“, chiede Tina. “Per rispetto considerando che è venuto qui per me”, ribatte il professore.

“Stoppiamo le telefonate per il professor Franco perchè sta frequentando Gemma e non vuole nessun altro”, replica ancora la Cipollari che nella scorsa puntata aveva notato una somiglianza tra Gemma e un personaggio famoso.

Nella discussione tra Tina e Franco interviene Armando Incarnato che ha svelato verità inedite. “Hai intenzione di conoscere solo Gemma o vuoi conoscere altre donne?“, chiede il cavaliere napoletano. “Che te ne fre*a?”, ribatte a sua volta Franco che poi aggiunge – “Voglio conoscere altre cento donne”. Armando, così, congilia a Gemma di chiudere immediatamente con Franco che, secondo il parere di Incarnato, ma anche di Gianni e Tina starebbe solo giocando.

Nel corso della discussione, Franco si lascia andare ad una dichiarazione. “Andate a lavorare. Andate a zappare la terra. Certi discorsi offendono chi lavora. Stare qui non è un lavoro, è un divertimento”, dice il cavaliere. “Perchè devi offendere le persone? Buffone. Vai al circo se vuoi divertirti”, sbotta Tina. “La faticosità di stare al centro del programma a raccontare l’appuntamento è esagerata rispetto alla vite che ciascuno vive fuori dalle telecamere”, interviene Maria De Filippi spiegando il senso delle parole dette da Franco. “Io parlo degli insulti perchè rivolgendosi a tutti quelli del parterre ha detto cialtroni, andate a lavorare”, replica Tina. “Lì sbaglia”, conclude Maria cambiando poi argomento e chiamando al centro dello studio Alessandro e Pinuccia.

“Gli voglio bene e so che lui mi vuole bene. Abbiamo sbagliato, ma tutti sbagliamo. Nessuno è perfetto”, spiega Pinuccia. “State a casa allora se qui c’è la guerra”, sbotta Tina. “Maleducata, villana. Dov’è l’educazione?“, chiede Pinuccia. “Non ti permettere di parlare di me, prenditela con me e non con mia madre”, conclude Tina che non nasconde la propria delusione per le parole di Pinuccia.