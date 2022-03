Uomini e Donne puntata 25/3/22: Tina nota un’incredibile somiglianza con Gemma

By

A Uomini e Donne Tina Cipollari ha notato un’incredibile somiglianza tra Gemma Galgani e un noto artista nostra. Ci hai mai fatto caso?

A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai, nemmeno durante l’ultimo appuntamento della settimana che è pronto a salutare il pubblico del piccolo schermo degli italiani. Il tutto è stato servito da Tina Cipollari che ha notato un’incredibile somiglianza tra Gemma Galgani e un noto personaggio appartenente al mondo dello spettacolo nostrano, un artista molto apprezzato.

Prima di parlare di questo, però, proseguiamo con il Trono Classico. Ieri Federica Aversano ha visto l’esterna tra Matteo Ranieri e l’altra corteggiatrice e non ha potuto nascondere una certa delusione di fronte a questa scena. Ida Platano le ha consigliato di viversi la conoscenza in maniera diversa e la corteggiatrice ha risposto per le rime.

“Anche io con Alessandro” ha esclamato, facendo riferimento alla conoscenza appena conclusasi della dama. “Mi sarei comportata in maniera diversa, ma io sono io e tu sei tu. Ognuno si comporta come crede. E’ facile giudicare” ha concluso, riscontrando il favore del pubblico di Uomini e Donne.

Gemma Galgani e quell’incredibile somiglianza notata da Tina a Uomini e Donne

Ma torniamo al fulcro della puntata, il momento che dopo il gesto esagerato di Ida Platano tutti aspettando. Gemma Galgani appare ogni giorno che passa sempre più presa da Franco, il professore del Trono Over che in un primo momento di lei non ne voleva sapere nulla ma ora sembrerebbe aver cambiato idea.

Tra loro c’è un certo feeling e lei è dispiaciuta nel non poterlo vedere dopo la puntata perché ha un impegno di famiglia. Mentre parla però Tina Cipollari coglie una somiglianza con la dama a cui prima non aveva mai fatto troppo caso. Quale?

Secondo l’opinionista di Maria De Filippi, Gemma Galgani è uguale a Nino D’Angelo con la sua nuova pettinatura di capelli. “Ti stanno bene questi capelli, ricordi Nino” ha esordito la Cipollari. “Senza offesa a lui che è un grande artista“ ha concluso, lasciando di sasso la dama che non si sarebbe mai aspettata un commento del genere da parte sua.