Isola dei Famosi daytime 25/3/22, dopo la diretta cambia tutto: nuove regole del gioco

All’Isola dei Famosi, dopo la diretta di ieri sera con Ilary Blasi su canale 5, per i concorrenti è cambiato ogni cosa all’interno del gioco.

L’Isola dei Famosi è tornato sul piccolo schermo degli italiani dopo la diretta di ieri sera con Ilary Blasi su canale 5. Oggi però a prendere la parola è stato Alvin, l’inviato di quest’edizione che è andato a sostituire Massimiliano Rosolino, che ha aggiornato i telespettatori su quanto è accaduto nelle scorse.

Perché sì, nonostante il programma sia iniziato soltanto da pochi giorni la tensione è già alle stelle. C’è chi non gradisce le nomination, come Carmen Di Pietro che non ha voluto sentire alcuna spiegazione da parte della moglie di Clemente Russo, e chi come Floriana Secondi si è rifiutata di accettare il bacio di Giuda dalla coppia formata da Ilona Staller e Marco M, che hanno perso il televoto ma niente paura perché nonostante i loro compagni di viaggio pensano siano stati eliminati, in realtà si trovano a Playa Sgamada, che accoglie gli eliminati di quest’edizione.

Attenzione però perché le novità non finiscono di certo qui, il daytime dell’Isola dei Famosi ci mostra altri succulenti retroscena.

Il difficile compito assegnato ad Ilona Staller all’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi, dopo la ribellione di Floriana Secondi, ha presentato i nuovi concorrenti, ma attenzione perché la novità riguarda i naufraghi eliminati che si trovano sull’altra isola.

Ilary Blasi ha infatti chiesto loro di eleggere un leader e tutti, tranne Marco M, hanno votato Ilona Staller. Questo comporta numerosi vantaggi in quanto la prossima settimana entrerà in gara insieme agli altri concorrenti e dovrà scegliere uno degli eliminati da portare al suo fianco. Chi sarà il fortunato?

Spazio anche alle nomination, perché al televoto ci sono le due coppie che lo hanno superato durante la scorsa puntata. Ovviamente stiamo parlando delle coppie formate da Floriana Secondi e Antonio Zequila, che non hanno fatto breccia nel cuore dei loro compagni, e Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, quest’ultimo forse un po’ penalizzato dalla madre per quanto riguarda i suoi compagni di viaggio.

Chi di loro ne uscirà trionfante? Non ci resta che attendere la diretta di lunedì prossimo con Ilary Blasi su canale 5.