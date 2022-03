Quali sono i segni zodiacali che hanno più bisogno di affetto?

La classifica di oggi riguarda i segni zodiacali che hanno più bisogno di affetto. Oggi scopriremo il podio, ecco i primi tre

La necessità di affetto è uno degli istinti più diffusi del mondo. Una persona può aver bisogno di sentirsi coccolato perché sta passando un momento difficile o perché non riesce a sopportare l’indifferenza degli altri. Oggi parleremo dei segni zodiacali che hanno più bisogno di affetto. Ecco i primi tre in classifica.

L’esigenza di sentire qualcuno vicino può nascere da alcune lacune caratteriali o può essere soltanto un vezzo. Dipende dalla cultura e dalle abitudini di una persona, ma anche dalle stelle. Il segno zodiacale di appartenenza può descrivere in maniera molto precisa la personalità e il carattere di una persona. Ogni segno dello zodiaco ha le sue caratteristiche, oggi scopriremo perché alcuni segni hanno un bisogno d’affetto maggiore rispetto ad altri.

I segni zodiacali che hanno più bisogno di affetto

Esistono segni zodiacali che hanno paura di sposarsi e poi ci sono i segni dello zodiaco più bisognosi di affetto. Oggi scopriremo il podio di questa particolare classifica.

Sagittario: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Sagittario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno un carattere molto forte ma difficilmente riescono a staccarsi emotivamente dalle persone che escono dalla loro vita. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco ha bisogno di sicurezza e la cerca anche negli altri. Un gesto carino o una parola dolce può risollevare il morale del Sagittario, soprattutto quando attraversa un periodo particolarmente negativo.

Gemelli: al secondo posto in classifica troviamo il segno dei Gemelli. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non sopportano l’indifferenza degli altri e provano a fare di tutto per sfuggire a questo genere di comportamento. Il segno dei Gemelli sa andare dritto al punto, senza fare troppi giri di parole, finendo spesso per alzare i toni e litigare con le altre persone. Questo segno è abbastanza lunatico, quando è giù di morale vorrebbe sempre un abbraccio o una parola di conforto da parte di un amico o del partner.

Ariete: al primo posto in classifica troviamo il segno dell’Ariete. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto indipendenti e riescono spesso a nascondere i propri sentimenti. Quando c’è qualcosa che non va, chi appartiene al segno dell’Ariete non ne parla subito, per evitare di affrontare discussioni delicate. Quando si trova in uno di questi periodi, l’Ariete vorrebbe che fossero gli altri ad accorgersi delle sue sofferenze. Per questo motivo, questo segno non riesce proprio a sopportare l’indifferenza altrui.