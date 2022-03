Amici 2022: LDA nella bufera, Gigi D’Alessio dà il colpo di grazia

Gigi D’Alessio affonda il colpo ad Amici 2022: LDA nella bufera

Il serale di Amici di Maria De Filippi è iniziato. Con i giudici Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto, le danze e le canzoni accompagnano questa bellissima sfida.

I concorrenti, dopo mesi, sono riusciti ad arrivare alla vera e propria gara e non vedono l’ora di provare nuovi stili e farsi conoscere alle case discografiche e alle compagnie di danza.

Ma un cantante, Luca in arte LDA, nonché figlio di Gigi D’Alessio è al centro della bufera. Suo padre affonda il colpo ad Amici 2022, ma scopriamo cosa sta accadendo

LDA nella bufera: suo padre Gigi D’Alessio affonda il colpo al Amici 2022

Luca D’Alessio, in arte LDA, è riuscito ad arrivare al serale di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo si trova nella squadra di Rudy Zerbi assieme all’allievo e cantante Calma.

Il professore invita i suoi ragazzi per parlare dei nuovi pezzi per la prossima puntata. Vuole che entrambi imparino un brano di Daniele Silvestri, intitolato La Paranza.

I due ragazzi rimangono allibiti da questa proposta e iniziano a sminuire e a prendere in giro il brano assegnato. LDA è proprio innervosito: non riesce a capire che cosa centri questo pezzo con il suo stile musicale.

“Io questa cosa non la canto. Preparare un pezzo così è una perdita di tempo. Vestiamoci da papere a sto punto. Io resto allibito“: commenta Luca al centro della bufera mentre alcuni concorrenti crollano e piangono in diretta.

“Io non sto qua con gli scemi, io contro non ho gli scemi. E quindi perché io devo sfigurare con gli altri?” continua palesemente nervoso LDA e aggiunge: “Dai, è uno scherzo per forza. Mi prendo il ca***one perché? Perché penso che questo pezzo faccia schifo? Non lo faccio. Qua si parla del mio futuro. Io La Paranza non la canto“.

L’allievo non vuole proprio sentirne ragione e anche Calma è d’accordo.

“Io di andare a cantare quello che dice, faccio uno sforzo, ma quando arriva a dire ‘La paranza è una danza che si balla de panza’, io mi vergono. Dai, significa andare a fare i giullari di corte“: controbatte severo il ragazzo, mentre arriva una bellissima notizia da un ex concorrente di Amici.

Rudy, che ha sentito e visto tutto, richiama all’ordine i due cantanti. Zerbi è deluso dalle loro parole e crede che non abbiano proprio capito per quale motivo gli abbia assegnato quel pezzo.

Il professore ha trovato tutto questo di poco gusto e li giudica supponenti e strafottenti.

Ma ecco che sbuca Gigi D’Alessio, mentre LDA è nella bufera all’interno della scuola.

Il cantante affonda il colpo di grazia e dà ragione, ovviamente, a Rudy.

Gigi commenta un post di Instagram del talent show e scrive: “Bravo Rudy! Condivido tutto quello che hai detto! Devono ancora crescere ed imparare tanto. Un anno di Amici non basta“.

Il cantante neomelodico non giustifica affatto il comportamento di suo figlio. LDA capirà di aver sbagliato dopo questo duro colpo da parte di suo padre Gigi D’Alessio?

Non ci resta che continuare a seguire il daytime di Amici 2022