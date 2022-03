Sangiovanni stravolge totalmente il suo look: i fan sono rimasti a bocca aperta

Sangiovanni, pseudonimo di Giovanni Pietro Damian, è un ex allievo di Amici di Maria De Filippi del 2021.

Chi non ha ballato almeno una volta nella scorsa estate la sua hit Malibù?!

Il ragazzo, arrivato secondo nella scorsa edizione del talent show, sta crescendo piano piano e sta portando a casa grandi successi.

Durante questo febbraio, Sangiovanni ha partecipato al Festival di Sanremo presentandosi con il singolo “Farfalle” posizionatosi al quinto posto.

Non ha vinto, ma per un ragazzo di 19 anni queste sono grandissime soddisfazioni.

Nelle ultime ore, il cantante annuncia l’uscita del suo nuovo album Cadere Volare che uscirà l’8 aprile 2022. Per l’evento, pubblica la nuova copertina e Sangiovanni si mostra in un look totalmente diverso.

I fan non lo riconoscono più, ma vediamo cosa ha cambiato del suo aspetto

Sangiovanni è irriconoscibile: stravolge totalmente il suo look!

Sangiovanni è in vena di cambiamenti. Il primo ed evidente è sul suo profilo Instagram: il cantante ha eliminato la maggior parte dei suoi post lasciando solo due foto.

Una è la copertina del suo album e la seconda è uno scatto del suo nuovo singolo.

Infatti, dopo la mezzanotte del 25 marzo uscirà uno dei suoi nuovi brani intitolato Cielo Dammi La Luna.

Il cantante invita ad ascoltare questo brano con gli occhi chiusi facendosi trasportare solo dalla sua voce, ma è impossibile.

La foto esclusiva del video mostra un Sangiovanni totalmente diverso per quanto riguarda il look.

L’ex allievo di Amici non ha più il viso incorniciato dai suoi mille riccioli d’oro, bensì ha deciso di rasarsi a zero ed è irriconoscibile.

Mentre Maria De Filippi scrive un messaggio al cantante, Sangiovanni vuole far capire al suo pubblico che sta cambiando. Da “Farfalla” diverrà bruco? Una metamorfosi che non è passata di certo inosservata.

Mentre nelle storie di Instagram è possibile ascoltare un pezzo del suo nuovo singolo, molti si sono fermati a mirare il post del suo cambiamento.

Migliaia di commenti vengono scritti in continuazione e tra questi troviamo anche la sua fidanzata, nonché vincitrice della scorsa edizione di Amici, Giulia Stabile.

La ballerina pubblica uno scatto super sensuale e scrive sotto il post: “Nessuno è pronto“. Una frase idonea sia per il suo cambiamento musicale, ma anche per la scelta di Sangiovanni di stravolgere il suo look.

Anche Rudy Zerbi, capo squadra quando lui partecipò al talent show, commenta ironicamente: “Bravo, ti sei tagliato i capelli come me“.

Sangiovanni ha bisogno di cambiare, di evolversi e comincia dal suo look. Il cantante stravolge tutti e i fan rimangono scioccati, ma anche piacevolmente colpiti.

Auguriamo un grande in bocca a lupo all’ex allievo d’Amici per l’imminente uscita del suo singolo