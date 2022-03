Isola dei Famosi: il primo storico vincitore prende una drastica decisione

Isola dei Famosi, manca ormai dal piccolo schermo da due anni. Dopo aver annunciato di volersi allontanare e aver mantenuto la parola

E’ stato uno dei grandi trionfatori dell’isola dei famosi. Vinse la prima storica edizione dopo una lunga parentesi in solitario. Da quell’esperienza il personaggio è praticamente cambiato. Sia nell’aspetto estetico (magro e con la barba) sia dal punto di vista della personalità. Come se quella parentesi da solo lo avesse toccato e indirizzato verso una sorta di vita ascetica. Parliamo di Walter Nudo e della sua decisione di lasciare per sempre il mondo della televisione.

Lo abbiamo visto per anni in programmi vari, dai reality ai talk show, passando per il ruolo di attore in molte fiction. Stavolta l’ex modello sembra aver preso la sua decisione definitiva. E’ sparito dalla circolazione e sembra non voler più ritornare sui suoi passi. Nudo è stato intervistato dal Corriere della Sera, al quale ha spiegato che volendo il mondo dello spettacolo lo aspetta a braccia aperte.

L’Isola dei Famosi, Walter Nudo racconta il suo grande cambiamento

Ma lui ha altri interessi. “Nel 2018 ho avuto due ictus – ha spiegato – e anche un’operazione al cuore. Ho visto la morte con gli occhi. Mi sono chiesto se prima di andarmene avevo fatto tutto quello che volevo. Dal punto di vista materiale – ha spiegato – ho avuto tutto. Soldi, auto, copertine. Ero famoso. Non mi è mancato niente. Eppure non riuscivo a dormire la notte”. Nudo ha spiegato che ora non è ricco, ma che si sente felice. “Ho chiuso con la tv, mi ha dato tanto ma ora è tempo di fare altro. Ha spiegato”.

Insomma, pur avendo tante proposte lui ha deciso di ritirarsi dopo quasi 25 anni di carriera. “Non fa più per me”, ha spiegato. L’ex attore ha spiegato che sta vivendo una trasformazione, e che cerca cose che gli danno una trasformazione. “Non voglio insegnare niente a nessuno, ma solo mettere sul tavolo tutte le mie esperienze”, ha detto il primo vincitore dell’Isola dei Famosi.