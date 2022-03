Test: scopri la tua vera personalità attraverso un paio di occhiali

By

Scopri la tua vera personalità scegliendo gli occhiali che ti piacciono di più. Questo test ti servirà per scoprire gli aspetti più nascosti del tuo carattere

Dietro la scelta di un paio di occhiali si nascondono moltissimi fattori. Una determinata montatura può indicare tanti aspetti della personalità di una persona. Non a caso, si scelgono sempre gli occhiali in base ai gusti. Gli occhiali sono un oggetto molto personale, a volte addirittura intimi, perché li indossiamo tutto il giorno. Esistono tantissimi tipi di occhiali ma sono quattro quelli più diffusi.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo quattro tipi diversi di occhiali: a punta, old style, rotondi e di grandi dimensioni. Quali scegli? Quali occhiali si avvicinano di più ai tuoi gusti? Fai la tua scelta senza pensarci troppo, devi affidarti completamente al tuo istinto, altrimenti il test non avrebbe nessuna validità. Scegli un paio di occhiali e poi scorri il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

Il test non ha alcuna validità scientifica. È soltanto un intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Attraverso questo test potrai distrarti per qualche minuto, prima di tornare a fare ciò che stavi facendo. Inoltre, i test di personalità ti possono aiutare a tenere il cervello sveglio e magari anche a scoprire alcuni aspetti più nascosti della tua personalità. Forse perché si tratta dei tuoi difetti!

La soluzione del test

Adesso è il momento di scoprire qual è la tua vera personalità. Dietro ogni scelta si nasconde un profilo diverso. È importante effettuare test come questo per scoprire alcune sfumature del proprio carattere delle quali, a volte, nemmeno ci accorgiamo.

Occhiali a punta: hai scelto gli occhiali in alto a sinistra? Bene, questo vuol dire che sei un perfezionista. Senti l’esigenza di tenere sempre tutto sotto controllo, non ti sfugge mai niente e ti prendi cura di tutti i dettagli. Non ti piace improvvisare, preferisci programmare con estrema attenzione il tuo futuro. Sei un vero leader, anche se a volte ti lasci prendere un po’ troppo dall’ansia.