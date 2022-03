Test: scegli un vaso e scopri cosa adorano di te i tuoi amici

By

Scegli un vaso e scopri cosa le persone amano del tuo modo di fare con questo semplice test

Il vaso, oltra ad essere un contenitore per i fiori, nella tradizione cinese ha una bellissima simbologia.

Questo contenitore porta fortuna e viene consigliato di posizionarlo in salotto per allontanare i mali.

Per questo oggetto meraviglioso, ti proponiamo il test del vaso. Ti aiuteremo nel comprendere per quale tuo lato caratteriale le persone ti adorano. Se non l’hai ancora capito, scoprilo con questo semplice test

Test del vaso: scegli quello che ti piace e scopri quale è il tuo pregio caratteriale

In questo test ti mettiamo di fronte a quattro tipi diversi di vaso. Scegli quello che più ti attrae e scopri il tuo pregio a livello caratteriale.

Scegli e scopriti!

1) Uno

Sei una persona molto insolita e perciò unica. Non ti piace seguire le mode del momento, perché lo stile per te vuol dire manifestazione di personalità.

Anche il tuo modo di porti e di parlare è diverso da quello dei tuoi amici.

Sei sorprendente e hai un’ottima capacità nel problem solving. Nonostante le tue soluzioni siano insolite, portano sempre al risultato desiderato.

I tuoi amici ti adorano, perché sei sempre attenta e sai ascoltare, una dote fondamentale per essere un ottimo amico. Sei diversa e razionale, due ottimi pregi.

2) Due

La tua scelta di rivela che sei una persona molto gentile. Tutte le tue scelte sono mirate per avere una vita di qualità e bella.

Ti piace aiutare senza ricevere niente in cambio. Ami condividere, motivare e non giudichi mai, perché non vuoi che gli altri lo facciano con te.

Dai la sensazione di essere una persona forte e solida. Tutto del tuo aspetto dà la sensazione di fiducia.

Inoltre, hai sempre il sorriso stampato sul viso e sei sempre disposto nel fare nuove conoscenze. Con te non ci si annoia mai.

I tuoi amici ti chiamano quando hanno bisogno di essere tirati su di morale. Riesci a convincere le altre persone a vedere il bicchiere mezzo pieno.

3) Tre

Sei un’esteta! Cerchi la bellezza, la crei e ti dedichi anche alla tua, sia interna che esterna.

Sei una persona con la battuta pronta, sai parlare molto bene e il tuo timbro di voce dona calma e pace.

Hai la capacità di dare bellezza a tutto ciò che fai. Le tue mani sono d’oro e il tuo occhio critico ti aiuta nel fare tutto con estro, semplicità ed eleganza.

Sai sempre tutto. E’ difficile trovare un argomento di cui tu non sappia niente. Inoltre, sorprendi continuamente i tuoi amici con notizie stravaganti, ma che sono ottime per intavolare una conversazione.

E’ bello passare il tempo in tua compagnia.

4) Quattro

Se questa è la tua scelta, allora sei una persona pratica e tranquilla. Chi ti sta accanto, si sente al sicuro.

Sei un’ottima consigliera ed è difficile beccarti in fallo. Non hai paura e odi le discussioni futili.

Tu trovi una spiegazione valida a tutto, perché con il tuo modo di fare pratico, la soluzione è sempre facile.

Non ami le avventure, ma se c’è bisogno di confortare un tuo caro, sei sempre disponibile. Il tuo essere saggio aiuta a far aprire anche i caratteri più forti