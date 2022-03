Dramma per l’ex di Gemma Galgani: “Ho perso mia sorella e ho avuto due infarti”

L’ex fidanzato di Gemma Galgani, dopo la fine del percorso al Trono Over di Uomini e Donne, ha dovuto fare i conti con un dramma che l’ha cambiato per sempre.

Gemma Galgani durante il corso di questa stagione televisiva del Trono Over di Uomini e Donne ha avuto modo di conoscere diversi cavalieri. Uno tra questo però l’ha colpita in particolar modo, nonostante le cose tra loro non siano proseguite come aveva sperato fin dall’inizio.

Il suo nome è Costabile e dopo aver terminato la conoscenza con la dama ha deciso di abbandonare gli studi Elios di Roma. Da quel momento in poi la sua vita non è stata affatto facile in quanto è stato colpito da due drammi che lo hanno cambiato per sempre. A partire dalla scomparsa di sua sorella ai due infarti che lo hanno colpito subito.

Un periodo piuttosto difficile per Costabile di Uomini e Donne che ha scelto di raccontare sulle pagine del magazine dedicato al dating show di successo di Maria De Filippi.

Costabile, l’ex di Gemma Galgani, racconta il dramma che l’ha colpito

Costabile, dopo la fine della conoscenza con Gemma Galgani a Uomini e Donne, con cui Tina Cipollari ha notato un’incredibile somiglianza, non ha affrontato un periodo facile.

L’ex cavaliere del Trono Over ha dovuto fare i conti con la scomparsa di sua sorella e subito dopo, il destino crudele, non gli ha dato un po’ di pace in quanto è stato colpito da due infarti ed ha dovuto subire un’operazione molto delicata affinché tutto potesse tornare come prima o quasi.

“Le coronarie occluse e mi hanno messo quattro bypass“ ha rivelato il cavaliere durante il corso dell’intervista che ha deciso di rilasciare a Uomini e Donne Magazine, dove da qualche tempo ormai non compariva destando un certa preoccupazione da parte di tutti i fedeli sostenitori della trasmissione. “Un’esperienza di grande sofferenza” ha subito aggiunto, rivelando di non aver passato un bel periodo. “Anche le carotidi erano occluse” ha aggiunto, rivelando che tutto questo è accaduto dopo la scomparsa di sua sorella.

Costabile dopo Uomini e Donne non ha di certo affrontato un bel periodo e chissà se lo rivedremo nel programma.