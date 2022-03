Monica Bellucci, un segreto che non ha mai rivelato

Monica Bellucci è una delle attrici italiane più famose nel mondo. Oggi ti sveleremo alcune curiosità che riguardano l’attrice umbra

Monica Bellucci è nata a Città di Castello, in provincia di Perugia, il 30 settembre 1964. Monica ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo all’inizio degli anni ’80 per pagarsi gli studi. Era iscritta, infatti, alla facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia. L’attrice umbra ha poi lasciato gli studi nel 1988 per intraprendere a tempo pieno il lavoro di attrice e modella.

Nello stesso anno si è trasferita a Milano, sotto contratto con l’Elite Model Management. Negli anni successivi ha sfilato più volte nelle altre capitali della moda, Parigi e New York. Il suo esordio nel mondo del cinema è arrivato nel 1990, quando ha recitato nella miniserie Vita coi figli, con la regia di Dino Risi. Il successo vero e proprio è arrivato nel 1991, quando ha lavorato sul set de La riffa, di Francesco Laudadio, con Massimo Ghini e Giulio Scarpati.

Negli anni successivi è diventata una delle attrici più richieste, non solo in Italia. Negli anni ’90 è stata tra le icone sexy più importanti d’Europa. Durante la sua carriera, Monica Bellucci ha vinto numerosi premi, su tutti il David di Donatello, ottenuto nel 2003 come Migliore attrice non protagonista per il film Ricordati di me. Oggi vogliamo svelarti alcune curiosità su Monica Bellucci che sicuramente ancora non conoscevi.

5 curiosità su Monica Bellucci

Come abbiamo già fatto in precedenza per altre attrici, oggi vogliamo rivelarti alcune curiosità su Monica Bellucci:

Il primo incontro con Vincent Cassel: Monica ha conosciuto Vincent Cassel sul set del film francese ‘L’appartamento’, nel 1996. I due si sono sposati nel 1999 e hanno ottenuto la separazione nel 2013. Prima di Cassel, la Bellucci aveva già sposato Claudio Carlos Basso, un fotografo franco-argentino. Il matrimonio è durato dal 1990 al 1994.