Commenti, critiche e giudizi, chi più ne ha, più ne metta, stiamo per condividere le ultime dichiarazioni dell’ex Cavaliere. A Uomini e Donne Gemma Galgani è ormai un’istituzione, senza di lei e le sue pene d’amore, il dating show non sarebbe più lo stesso. Il problema è che certi echi del passato, ritornano sempre.

Il punto delle situazione non è se Gemma Galgani abbia trovato l’amore, ma quando questa donna potrà vivere un minimo di pace e serenità. Uomini e Donne è uno dei format più amati e seguiti dai telespettatori, ma oltre gli incontri d’amore, i troni e i corteggiatori, ci sono anche dei personaggi che quando hanno qualcosa da dire, non hanno peli sulla lingua. Le ultime affermazioni non sono passate inosservate.

Per amore si soffre, questo è certo. Le storie da favola sono rare, ma bisogna ammettere che per vivere forti emozioni in una coppia bisogna impegnarsi sempre, al 100%. Oggi trattiamo una delle vicende che più ha condizionato il percorso di Gemma Galgani a Uomini e Donne, la dama che sembra essere lontana dal trovare la dolce metà.

Non è così facile, perché nel corso del tempo si innescano delle dinamiche inaspettate che non regalano il lieto fine. La dama torinese ci ha provato e continua a farlo, rappresentando un po’ la Bridget Jones dei pomeriggi di Canale 5, ma l’amore lei non sembra averlo trovato.

Quello che è riuscita ad ottenere sembrano più delle critiche e degli attacchi, dei quali non possiamo non parlarne oggi.

Uomini e Donne: Gemma Galgani contro ex cavaliere!

Per non parlare del fatto che di notizie sulla dama se ne sentono tutti i giorni. Gemma Galgani ha ricevuto una bella batosta, la quale l’ha fatta soffrire non poco. Così, tra una novità e l’altra, non si sa più cosa pensare del futuro di questa donna, specialmente delle sue relazioni amorose. Sbaglierà uomo, oppure è lei che continua a perseverare nei propri errori? Ecco cos’è successo.

Vi ricordate di lui? L’ex cavaliere e neo-attore Giorgio Manetti è tornato alla ribalta! Dopo anni che i due vecchi amanti non si frequentano più, lui continua a parlare di lei, riportando delle affermazioni davvero poco piacevoli sul suo conto, e rivelandoci dei dettagli assolutamente inediti.

Tutto è iniziato quando Gemma ha affermato che lui ha fatto ricorso alla chirurgia estetica, notizia che lo ha molto irritato. Dopo di ciò, lui è passato al contrattacco, dimostrando che screditare gli altri non è un’ottima arma, infatti dice:

“Sono un uomo tutto al naturale e il segreto sta nel DNA. Mangio sano, mi concedo un bicchiere di vino raramente e faccio una passeggiata al giorno. Le sue sono affermazioni stupide e non ho mai parlato male del nostro rapporto. Sta dando un’immagine penosa di se stessa.”

Di certo non è piaciuta la rivelazione su Giorgio da parte di Gemma, ed è proprio per questi malumori che lui si difende imperterrito. L’aspetto che più sconvolge è dato dal fatto che entrambi continuano a fare dei battibecchi che fanno parte del passato, dimostrando che forse qualcosa è rimasto in sospeso.

Infatti, il loro addio è stato frettoloso e triste, perché Giorgio non ha neanche mai voluto accettare le scuse della donna, lasciando tutti senza parole. Così, in attesa di ulteriori aggiornamenti, restiamo sintonizzati.