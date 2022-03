Katia Ricciarelli dopo il GF sconvolge il pubblico: ‘Lo farei subito’

Diversamente da molti altri ex gieffini “non più giovani” delle vecchie edizioni, Katia Ricciarelli è riuscita a restare nella casa del GF Vip quasi fino alla fine

E’ stata tra le “colonne” della recente edizione del Grande Fratello Vip, la sesta. Katia Ricciarelli è stata fortemente voluta dal “boss” Alfonso Signorini. I due sono molto amici, e l’ex soprano ha sempre detto di aver accettato l’invito solo per l’amicizia che lo lega al giornalista. E Signorini si è sempre vantato di aver messo nel reality un personaggio indubbiamente famosissimo e conosciuto ormai da decenni. Tuttavia, la sorte dei concorrenti un po’ più anziani (la Ricciarelli ha 71 anni) è sempre stata piuttosto segnata. Sono usciti quasi sempre anzitempo, ma questa volta le cose sono andate diversamente.

La Ricciarelli ha dimostrato di mettersi velocemente a suo agio nel gioco, ed è rimasta quasi fino alla fine. Lo stesso ha fatto Giucas Casella, arrivato fino alla serata finale. E’ durato invece poco Kabir Bhedi. In ogni caso, la sesta edizione del reality si è rivelata “fortunata” per i vipponi “maturi”. Del resto la stessa Katia Ricciarelli è diventata un personaggio vincente e molto apprezzata dal pubblico.

Katia Ricciarelli, dopo il Grande Fratello svela cosa vuole fare in futuro

Si è fatta intervistare da “Superguida tv”, e ha fatto un bilancio della sua esperienza nella casa, ma anche parlato di futuro e di quello che vorrebbe fare un domani. “Non mi sono pentita di aver partecipato – ha spiegato – perché è stata una mia scelta. Rifarei tutto quello che ho fatto nella casa. Sinceramente pensavo che sarei rimasta poco tempo, un mese o forse due. Invece ci sono restata per quasi metà anno. Da questo punto di vista non lo rifarei. Però questa esperienza mi ha insegnato a rispettare gli altri, anche se quando non vedi il rispetto nei tuoi confronti viene naturale rispondere.

Però quando ho sbagliato con gli altri ho chiesto scusa”. La Ricciarelli ha anche spiegato che ha sofferto la convivenza con così tante persone in quanto vive da molti anni da sola, e soprattutto che non ha mai portato rancore per nessuno. E per quanto riguarda il suo futuro il discorso è chiaro: “Mi piacerebbe partecipare a un talent, magari per fare la giudice. Sarebbe un’esperienza interessante perché mi permetterebbe di rimanere nel mio mondo, vale a dire quello della musica”.