Rompicapo matematico: quanto misura la fetta di torta?

Rimboccati le maniche, perché i rompicapo di Instanews sono pronti per essere risolti! Oggi ti sottopongo un rompicapo matematico nel quale devi dirmi il numero esatto da mettere nella fetta di torta qui rappresentata. Inoltre, sei capace di farlo in soli 3 minuti?

Velocità, perspicacia e spirito d’analisi, il rompicapo di oggi ti tiene sulle spine! Sei bravo come un matematico? O sei goloso di dolci e vuoi provare una fetta di torta? Sei nel posto giusto, perché l’enigma è contraddistinto proprio da queste caratteristiche. Ovviamente, non si tratta di saper fare dei calcoli stratosferici, piuttosto di porre in essere una strategia vincente per scoprire il valore esatto. Se vuoi sapere la soluzione, ti basta scorrere l’articolo, ma sappi che l’avrò vinta io!

La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita! In questo caso l’imprevedibilità c’entra molto poco, perché con il rompicapo matematico della torta è vero che si ha a che fare con un enigma dolce, ma è tutto definito da un sistema valoriale ben definito, e sei tu che devi scoprirlo.

Il tempo scorre, riuscire a risolvere un indovinello in poco tempo non è facile, ma è un ottimo modo per mettersi in gioco. La bellezza delle sfide sta proprio nel tentare e cercare di trovare l’inghippo nel tranello, senza temere di perdere.

Così, tra un numero e una fetta di dolce, ti svelo la soluzione, ma se non ci sei riuscito, ti tocca allenarti per sconfiggermi.

Rompicapo matematico: soluzione dolce come la torta!

Se ti piacciono le sfide, fatti un giro nel nostro sito, abbiamo giochi di tutti i tipi, siamo dei cultori del genere. Dal tema classico, a quello storico, fino a giungere a indovinelli con illusioni che fanno letteralmente impazzire. Se ti piace fare i calcoli, perché non provi il rompicapo matematico dove devi trovare il numero mancante? Insomma, hai l’imbarazzo della scelta! Invece, quello di oggi sei riuscito a risolverlo?

Ebbene sì, siamo giunti alla soluzione, la quale è qui chiaramente rappresentata, ma hai capito come ci sono arrivata? La verità è che non sempre i rompicapo hanno soluzioni univoche, ma questo possiamo confermare che è proprio così. Sono sei le fette di torta, ma ne mancava una.

La risposta esatta alla misura della fetta della leccornia è 54!

Come ho fatto? La soluzione è data da una somma continua. Si inizia con 8+5=13, 13+5=18, 24+15=39, 39+15=54. Perché il numero mancante è il risultato sia di una moltiplicazione che di una somma!

Se ti è piaciuto questo giochino, perché non ne provi uno di logica? Ti consiglio il rompicapo dell’oggetto misterioso, scoprilo! In questo modo potrai anche passare del tempo a rilassarti, facendo qualcosa di diverso.

Anche questa volta ho avuto la meglio, ti aspetto al prossimo rompicapo.