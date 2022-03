Lulù manda in estasi i fans: la notizia che tutti aspettavano

Udite, udite, entra in scena la Princess più Princess che ci sia, Lulù Selassié! La giovane vippona è tornata e porta con sé delle clamorose novità. Reduce da un successo non indifferente, continua a far parlare delle sue gesta e sogni nel cassetto. L’ultima notizia, spiazza tutti.

Senza dubbio il nome di Lulù Selassié è stato molto cercato in questo ultimo anno. La Princess ha letteralmente passato sei mesi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ci ha tenuto compagnia con i suoi tratti iconici, come i look curati nel dettaglio, dalle acconciature al make-up, o ancora come possiamo dimenticare la sua mitica borsetta? A poco dalla fine del reality, ecco cos’è successo.

All’interno della casa abbiamo conosciuto diverse sfaccettature del suo carattere. Emotiva, impulsiva e con dei principi, Lucrezia Selassié, da tutti meglio conosciuta come Lulù, è stata una bomba di energia fin dal primo giorno. Amante della moda e della musica, ha intrattenuto i telespettatori con la sua storia.

Si è persino innamorata di Manuel Bortuzzo un giovane atleta che ha vissuto un tragico evento che lo ha segnato per sempre. Insieme sono riusciti ad andare oltre i pregiudizi e le difficoltà, ne vedranno tante, ma l’amore fa la forza.

Così, tra una notizia e l’altra, non poteva non saltare fuori l’ultima verità.

Lulù Selassié: salta fuori la notiziona!

Come se non bastasse Lulù ha fatto delle confessioni inaspettate che hanno spiazzato i fan, d’altronde che aspettarsi da un uragano di energia come lei? Infatti, la Princess non perde occasione per far parlare di sé con il suo inconfondibile stile. Soprattutto sta cavalcando l’onda del successo da vera vippona del mondo dello spettacolo. Reduce dagli ultimi eventi, continua la strada dell’ascesa.

Si dice che i giovani non riescano a stare senza apparecchi tecnologici e comunicazione digitale, ma non è così semplice. E’ chiaro che per avere un buon rendimento anche sulle piattaforme online, bisogna prima di tutto lavorare sodo per sudarsi il consenso del pubblico, e nel suo caso possiamo confermarlo!

Chi se lo sarebbe mai aspettato un apprezzamento di questo livello? La Selassié è al top delle ricerche e dei consensi anche su Twitter! Da poco ha aperto il profilo, ed ha già così tanti followers.

Dal mondo dello spettacolo a quello dei social media è un attimo! Tra le novità non possiamo dimenticare i segreti rivelati sulla convivenza con Manuel Bortuzzo, fidanzato e ormai compagno di avventure.

A proposito, per chi volesse farsi un giro su questo portale digitale con il logo dell’uccellino, Twitter, e conoscere altri dettagli sulla principessa, ecco l’account ufficiale di Lulù Selassié.

Possiamo confermare che il Grande Fratello Vip di quest’anno ci ha regalato una grandissima fonte di intrattenimento. Adesso, i vipponi si godono la fama e la notorietà ottenute da una reclusione durata sei mesi. In attesa di ulteriori aggiornamenti, restiamo sintonizzati.