Vite al limite: pesava 273 kg. Cambia vita per la figlia, oggi è così

Vite al Limite continua ad ottenere un grande successo anche nelle repliche delle varie stagioni. Il pubblico è stato conquistato dal programma



Le storie di Vite al Limite appassionano il pubblico praticamente sempre. Sia nella messa in onda ordinaria delle varie stagioni, sia nelle repliche. A interessare il pubblico del famoso programma americano (in onda su Real Time) sono soprattutto le storie dei pazienti che riescono a completare il loro percorso di dimagrimento e del ritorno a una vita normale. Questo uno dei segreti che ha permesso di catturare anche il pubblico italiano.

L’obesità grave che affligge questi pazienti nasce da gravi problemi infantili e disturbi sociali. Spesso, purtroppo, il rifiugio è nelle cattive abitudini alimentari, con conseguenti e gravi danni per il proprio corpo. Una delle storie più toccanti riguarda Leneatha Reed e la sua difficile situazione. E’ entrata nella clinica del dottor Nowzaradan con un peso record di quasi 300 chili.

Vite al Limite, la tenera storia di Leneatha Reed e l’amore per sua figlia

La sua situazione era molto complicata, visto che aveva anche difficoltà a muoversi e a deambulare correttamente. Tuttavia, soprattutto grazie a una incredibile forza di volontà, la donna è riuscita a dimagrire in modo molto rapido e non solo. A darle una grande spinta il bel rapporto con la figlia: una bimba di 2 anni per cui la donna stravedeva. E’ stata l’impossibilità di accudirla come lei voleva che ha spinto Leneatha a farsi curare e a guarire.

Va detto che la donna ha perso moltissimi chili, ma purtroppo non è riuscita a uscire da uno status di obesità. Nonostante abbia perso circa 100 chili, non è riuscita ad andare oltre. Tuttavia, pur rimandendo con una stazza “importante”, ha comunque potuto riprendersi in mano la sua vita e stare vicino alla figlia. In questo modo ha comunque raggiunto quello che era il suo obiettivo più importante.