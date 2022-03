Amici 21, cosa guardano in tv gli allievi? Clamorosa rivelazione

Gli allievi di Amici 21 che cosa guardano in tv quando non si allenano per le esibizioni del serale? Durante il daytime è arrivata la rivelazione che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Amici 21 sabato scorso ha trasmesso la seconda puntata del serale, che ha visto ben due allievi abbandonare la scuola più famosa d’Italia rinunciando al sogno di poter arrivare alla finale o vincere il programma.

Purtroppo nonostante i numerosi sacrifici, queste sono le regole del gioco e soltanto uno riuscirà a vincere. I ragazzi però si impegnano nel fare del loro meglio, ma tra una sfida e l’altra c’è qualche momento di relax che non guasta mai. Tant’è che gli allievi vivono costantemente nella scuola e tra una pausa e l’altra seguono anche la tv.

Ma quali programmi seguono i ragazzi di Amici di 21? La risposta vi lascerà con il fiato sospeso.

Amici 21: la rivelazione dopo il serale ti lascerà senza parole

I ragazzi di Amici di Maria De Filippi, che devono ancora riprendersi dal colpo di scena di sabato scorso, durante le poche ore libere che hanno a disposizione non sdegnano di guardare il piccolo schermo degli italiani come tanti dei loro coetanei, ma quali sono i programmi che seguono?

Durante il daytime, come fatto notare dal portale Il vicolo delle news, è possibile notare un frame in cui si deduce quali trasmissione stessero seguendo gli allievi. A gran sorpresa, i ragazzi hanno scelto di seguire La Pupa e il Secchione, il programma che segna il debutto di Barbara d’Urso su Italia 1 e l’esordio di Soleil Sorge, altra creatura di Maria De Filippi, nelle vesti di opinionista.

I ragazzi di Amici 21 seguono La Pupa e il Secchione. Forse perché, anche se in maniera più leggera, possono rivedersi in loro considerato che di settimana in settimana devono studiare e prepararsi per raccogliere il massimo del punteggio da parte di una severissima giuria.

Un programma leggero che servirà senz’altro a fornire loro un piccolo momento di svago dalla pressione a cui sono sottoposti, considerando che stanno costruendo le basi per il loro futuro nel campo artistico nel mondo dello spettacolo.