Adesso è ufficiale: non metterà mai più piede a Buckingham Palace

Novità nella Royal Family. Uno dei suoi membri non entrerà mai più a Buckingham Palace. La decisione è ufficiale e definitiva. Ora non si può più tornare indietro

Buckingham Palace è la storica sede della regina d’Inghilterra. Dopo alcune ristrutturazioni, l’attuale versione di questo palazzo è stata inaugurata nel lontano 1849, diventando la residenza ufficiale della Regina Vittoria, in carica durante quel periodo. La struttura è di proprietà della corona britannica ed ospita tutti i giorni centinaia di curiosi e turisti. In più, Buckingham Palace ospita ogni anno numerosi eventi pubblici legati alla Royal Family britannica.

L’architetto John Nash ha disegnato il progetto nel XVIII secolo, mentre il costruttore è stato Guglielmo IV, re del Regno Unito fino al 1837, anno della sua morte. L’edificio è in stile Neoclassico e dovrebbe ospitare i festeggiamenti per il Giubileo di Platino, previsti per il prossimo giugno. Dovrebbero tenersi in quel periodo a causa del meteo ballerino londinese. In inverno ci sarebbe troppa pioggia.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, uno degli appartenenti alla Royal Family non metterà mai più piede a Buckingham Palace. La notizia ha lasciato senza parole diversi osservatori e molti sudditi, sorpresi da questa presa di posizione così rigida. Di chi si tratta? Per scoprirlo non ti resta che scorrere il testo verso il basso. Buona lettura!

La Regina Elisabetta non tornerà mai più a Buckingham Palace

Adesso è ufficiale: Elisabetta II non metterà mai più piede a Buckingham Palace. Lo ha deciso l’anziana sovrana in persona alcuni giorni fa. La notizia è stata già diffusa da tutti i media inglesi, lasciando di stucco tutti. The Queen preferisce restare al Castello di Windsor, dove ha vissuto per tanti anni con suo marito Filippo, fino al giorno della sua morte, avvenuta il 9 aprile 2021.

La nostalgia non è l’unico motivo che terrà la Regina Elisabetta lontana dalla storica residenza reale. Sua Maestà ha lasciato Buckingham Palace nel marzo 2020 a causa della pandemia, trasferendosi nel Castello di Windsor, lontano dal centro di Londra. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il motivo principale sarebbe legato allo stato di salute della sovrana, da poco guarita dal Covid-19.

Elisabetta II ridurrà al minimo gli spostamenti e riceverà i suoi ospiti nel suo castello nel Berkshire. Un altro motivo che potrebbe aver spinto Sua Altezza Reale a restare a Windsor riguarda i lavori di ristrutturazione di Buckingham Palace. Questi lavori termineranno nel 2027, quando la sovrana potrebbe avere 101 anni. A Windsor avrebbe la possibilità di ricevere regolarmente le visite del Principe Carlo, della Principessa Anna e dei Duchi di Cambridge, William e Kate. In più, sempre a Windsor riposa suo marito, il Principe Filippo, all’interno della storica cappella di famiglia.