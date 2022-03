Test matematica: qual è il risultato di questa operazione?

Quanto sei bravo in matematica? Sei un secchione o hai bisogno di ripetizioni? Scopri le tue capacità attraverso il test di oggi

La matematica è da sempre croce e delizia per gli studenti di tutto il mondo. C’è poco da fare, non ci sono vie di mezzo: o la ami, o la odi. Non può piacerti soltanto un po’, devi avere una passione per i numeri e per il ragionamento. Di solito, chi è bravo in matematica ha delle capacità che sono molto rare. Spesso e volentieri, chi è abile con i numeri è visto come un autentico genio.

Ma non è per forza così. A volte è soltanto il risultato di un po’ di allenamento. Cimentarsi attraverso test del genere può tenere la tua mente sempre sveglia e stimolata. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo innocente per offrire alle nostre lettrici e ad i nostri lettori qualche minuto di svago durante la giornata.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Abbiamo un’operazione matematica, qual è il risultato finale? Riesci a dare una risposta in meno di un minuto? Poche persone sono riuscite a dare una risposta in alcuni secondi. Tu ci riesci? Vediamo cosa sai fare! Prova a dare la risposta solo dopo averci pensato bene ma non metterci troppo, in questo caso il test non sarebbe più valido.

La soluzione del test

Eccoci arrivati al momento più importante: hai indovinato oppure la tua risposta si rivelerà sbagliata? Risolvere un test di logica e ragionamento non è semplice, anzi. Moltissime persone hanno provato a rispondere sul web ma sono pochi coloro che hanno dato la risposta corretta. Adesso scoprire se fai parte di quelli bravi o se, al contrario, hai bisogno di allenarti ancora un po’. In questo caso non abbatterti, il 90% delle persone che hanno partecipato al test non ha risposto correttamente o non è nemmeno riuscito a dare una risposta completa.

La soluzione di questa operazione è molto semplice ma bisogna tenere a mente un dettaglio: la moltiplicazione precede sempre l’addizione. Quindi, la somma sarà 40+(40×0)+1, quindi 40+0+1=41.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, hai dato la risposta giusta o hai avuto qualche difficoltà? Non era facile risolvere questo test ma nei prossimi giorni ne potrai trovare altri, in modo da continuare ad allenarti.