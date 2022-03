Oroscopo 28 marzo 2022: super giornata per i Pesci, pessima per il Leone!

Bellezza, passione e fascino, sono questi i tre ingredienti dell’Oroscopo di oggi. Chiaramente ognuno vivrà in modo personale il transito in corso. Si tratta della Congiunzione Venere-Saturno, ma in gioco ci sono anche Marte e la Luna! Insomma, un mix particolare che darà dei frutti interessanti.

Nella classifica di oggi vedremo come i fortunati e gli sfortunati vivono questo passaggio, ma le previsioni sono per tutti! L’Oroscopo ha l’intenzione di fornire qualche dritta agli sfortunati, e consiglio ai fortunati, ma alla fine sono le Case Celesti che dominano la situazione. Di certo, i cuori saranno grandi protagonisti della fine di marzo, perché ci sono grosse prospettive di cambiamento e crescita, specialmente nei rapporti interpersonali.

Innanzitutto, è bene tenere a mente che il mese di marzo è stato all’insegna dell’azione. Dopo la riflessione di gennaio e la chiarezza di febbraio, l’ultimo periodo è stato contraddistinto da una serie di evoluzioni interne ed esterne che hanno non poco stravolto i piani in corso. L’Oroscopo prevede una bella situazione fatta di: passione, coraggio e dolcezza, diciamo un po’ tutti quegli aspetti che rendono vivo l’amore.

La Congiunzione Venere-Saturno è un Aspetto dei Pianeti, cioè un posizionamento molto interessante. Il primo Astro, è quello dell’amore, mentre il secondo è quello dell’essenzialità. A tal proposito, è normale domandarsi cosa c’entrino insieme questi due, invece possiamo confermare qualcosa di positivo.

Si realizzerà quella situazione nella quale si proveranno intense emozioni, le quali non sfoceranno in conseguenze estreme, ma si raggiungerà un giusto equilibrio. Perché si sa che l’amore chiama passione costruttiva e distruttiva, e a volte è bene avere l’essenziale, piuttosto che andare oltre.

Inoltre, la Luna regalerà momenti di dolcezza che renderanno la giornata leggera, con alle spalle il pianeta del combattimento, Marte pronto a dare la giusta grinta, specialmente a chi costruisce progetti importanti.

Ecco come i fortunati e gli sfortunati vivranno tutto questo.

Oroscopo: avanti tutta cari amici dei Pesci!

Come ben sappiamo, gli amici Pesci incarnano l’amante dei sogni, passionali e delicati, ma al tempo stesso forti quando è necessario. Stessa solfa per l’Aquario, folle ma intenso, come ama lui solo pochi. La Bilancia è più delicata, ma con le sue doti raffinate, avrà delle grandi conquiste. Segni d’acqua, d’aria e ancora aria, ecco come esauriranno le loro energie. Se sei dei Gemelli sei il prossimo e devi conoscere alcuni elementi che ti condizionano.

Iniziamo dal segno dei Pesci, che avrà degli incontri d’amore che faranno letteralmente battere il cuore, o incasinare? Sei volubile, ma saprai cos’è giusto fare perché con i sentimenti non si scherza. Al lavoro meno stress, anzi ci sarà il tempo per rilassarti. Consigli: vivi la Congiunzione come un momento per vivere appieno le emozioni, ma attento, non è tutto oro ciò che luccica.

Passiamo all’Aquario, trasgressivo e tenace, l’amore avrà la risoluzione che cerchi, un timore diventerà un vecchio ricordo. Sul fronte lavoro c’è una grande soddisfazione finanziaria, goditela al massimo, perché è il frutto del tuo impegno. Consigli: ricorda che il transito ti darà le carte giuste per agire, ma devi decidere cosa vuoi davvero, segui il tuo cuore.

Che dire della Bilancia? Delicata ed emotiva, hai bisogno di riprenderti il tuo spazio. L’amore ti darà delle gioie, perché dopo tante sofferenze, ci vuole un po’ di pace. Al lavoro qualche delusione, ma non deprimerti, ci saranno tempi migliori. Consigli: metti da parte del denaro, è un ottimo modo per preservare la tua condizione, visto le recenti difficoltà.

Caro Leone, ti tocca fare qualche passo indietro!

Niente di bello per questi tre: Vergine, Scorpione e Leone! Diciamo che per questi segni di terra, acqua e fuoco, l’amore non soddisferà le aspettative. La ragione risiede nel fatto che non avete chiare delle situazioni, o meglio alcune di queste stanno diventando insostenibili. Se sei del Toro sei il prossimo e ti conviene approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo con la Vergine, pragmatica e selettiva, con l’amore stendiamo un velo pietoso. Ti conviene prendere altro tempo, perché agire con fretta applicando soluzioni di vecchie situazioni, non giova. Specialmente perché la Congiunzione ti aiuta poco. Sul fronte lavoro buone soddisfazioni. Consigli: passa del tempo con te stessa, non fossilizzarti su ciò che desiderano gli altri.

Passiamo allo Scorpione, l’amante più passionale che ci sia, ma in amore abbiamo un problema. Non ti senti amato, anzi sei proprio trascurato, ti conviene valutare bene alcune situazioni che non ti piacciono. Al lavoro qualche nervosismo, ma nulla che tu non possa affrontare. Consigli: non agire d’impulso, il transito viaggia veloce, ma tu non fare soffrire chi ami.

Concludiamo l’Oroscopo con il segno del Leone, brutta storia le tue emozioni. Impulsivo più del solito, l’amore sarà un tasto dolente, perché l’aggressività avrà la meglio. A livello lavorativo la situazione è simile, perché troppo nervosismo non va bene in nessun caso. Consigli: gli Astri parlano chiaro, nel tuo caso alleggerisci quello che è in tuo potere, il resto, lascia che le cose vadano per come devono andare.