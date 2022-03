Oroscopo 27 marzo 2022: splendido cielo per la Bilancia, meno per il Toro

Alzate gli occhi al cielo, lo spettacolo del firmamento è immenso, specialmente se lo si ammira di notte. Il manto stellato ci accompagna nelle serate più dure, e l’Oroscopo di oggi si rivela essere un tasto dolente per alcuni, mentre per altri una vittoria. La classifica è in parte stravolta, ecco le previsioni della giornata.

Con la voglia di raggiungere i propri sogni, abbiamo un Oroscopo particolare per la giornata. Innanzitutto, abbiamo a che fare con ben due transiti: Sestile Mercurio-Giove e Congiunzione Venere-Nettuno! Ne abbiamo di cose da dire, anche perché abbiamo il passaggio di Mercurio in Ariete. Insomma, tenete bene a mente tutti i movimenti degli Astri, perché condizionano i segni dello Zodiaco.

L’Oroscopo inizia con l’analisi di due Aspetti dei Pianeti, cioè i posizionamenti. Il primo è il Sestile, cioè abbiamo un cielo diviso in sei parti da 60° con questi due Astri posti ad altrettanta distanza. Mercurio è il pianeta che da vigore al pensiero, mentre Giove è quello della crescita, non a caso è il nome del Re degli Dei degli antichi romani.

Questo pone una condizione favorevole al dialogo, nel quale non sussistono prevaricamenti, ma una buona dose di crescita intellettiva. Sia nella comunicazione che nella manifestazione delle proprie idee.

La condizione in questione è favorita ulteriormente dalla Congiunzione Venere-Nettuno, cioè un transito che prevede una collaborazione tra il pianeta dell’amore e quello della dissoluzione. Ciò accade perché alla regolarità del pensiero, si associa la bellezza dell’emozione, quella intensa e che regala momenti indimenticabili.

In tutto questo Mercurio passa per l’Ariete, il segno del combattente nato. Ciò avvantaggia situazioni energiche e volte al cambiamento, destandosi da quello stato onirico tipico del Regno dei Pesci. Perché è proprio in questo passaggio che si manifestano i cambiamenti.

Appunto, abbiamo una forza intellettiva e combattiva tipica del segno, che pone la condizione ottimale per agire dirigendosi verso la realizzazione dei propri sogni. E’ vero che però ogni segno vive in modo personale questo moto che durerà fino all’11 Aprile.

Ecco come i fortunati e gli sfortunati vengono condizionati dagli eventi del cielo.

Oroscopo: bella giornata per la Bilancia!

Una buona dose di coraggio risveglia da un periodo di cambiamenti la Bilancia, l’Ariete e i Gemelli! Tutte e tre le Case Celesti sono molto concentrate in questa fase della loro vita. Rispettivamente segni d’aria, fuoco e ancora aria, porranno in essere le basi per una crescita personale che porterà grandi soddisfazioni. Al quarto posto c’è il segno Leone che deve approfondire alcuni aspetti astrologici.

Iniziamo dal segno più raffinato dello Zodiaco, la Bilancia. Successo nel mondo del lavoro, un momento favorito da una chiarezza mentale e comunicativa accresciuta dai transiti in gioco. In amore cerca di essere meno insicuro, vivi al massimo le belle emozioni che ti aspettano. Consigli: ci sono buone possibilità di arricchimento economico, sfrutta le tue capacità.

Passiamo all’Ariete il combattente dello Zodiaco. Lavoro e amore saranno il tuo terreno di gioco, perché hai tutte le tue capacità sviluppate al massimo. Sei stato assalito da stress e sfide quotidiane, al momento ti stai godendo i frutti meravigliosi del tuo duro lottare. Consigli: i moti ti faranno eccellere, avrai un carisma da leader non indifferente, avrai grandi momenti di divertimento.

Che dire dei Gemelli? Lunatici e curiosi per natura, sono al massimo delle loro energie intellettive. Attenti al fronte relazionale perché ci sono delle persone pronte a tirare dei colpi bassi, e voi non potete permettervi uno scivolone proprio adesso che siete al massimo. In amore tutto normale. Consigli: sfruttate la potenza del vostro pensiero, unico ed originale come solo voi sapete essere.

Situazione tragica per il Toro, e non solo!

Troppe problematiche per questi tre: Pesci, Cancro e Toro, non c’è un momento di tregua! Segni d’acqua, ancora acqua e terra, siete pronti per conoscere le previsioni e i consigli del giorno? Perché vi servirà seguire una linea ben definita, altrimenti rischierete di perdervi tra le situazioni. Se sei dello Scorpione approfondisci il tuo quadro astrologico perché ne vivrai delle belle.

Iniziamo dal segno più mistico e profondo, i Pesci. Sei un po’ sfiduciato, ti manca qualcuno che ti ascolti, ma non è detto che non arrivi quando meno te lo aspetti. C’è del malumore in amore che non riesci a comprendere, arriverà una svolta. Al lavoro dai sfogo alle tue capacità creative, si sposano bene con i transiti in gioco. Consigli: sii fiero di quello che sei e fai, non è da tutti abbracciare con tale intensità le situazioni.

Passiamo al Cancro, un po’ incompreso, ma oggi sei soprattutto imprevedibile. Stress nel mondo del lavoro aggrava uno stato già difficile nel settore amore, i moti invece di chiarirti le idee, ti pongono in una situazione complessa. Consigli: se sei confuso, passa del tempo ad ascoltare i tuoi desideri e sentimenti, a volte trattenersi non va bene, anche per chi è sensibile e comprensivo.

Concludiamo l’Oroscopo con il segno del Toro che è caduto all’ultima posizione. La sensazione che vivi è di malinconia, perché sia al lavoro che in amore senti che c’è davvero qualcosa che non va. Sarà che sei rimasto un attimo perso in alcuni ricordi che ti fanno pensare a situazioni irrisolte. Consigli: i pianeti in gioco ti chiariranno le idee, abbi più fiducia delle tue capacità e dei tuoi sogni.