Test logica: sposta due fiammiferi e trova la soluzione

È possibile costruire una forma geografica spostando due fiammiferi? Cimentati con il test di oggi e potrai scoprirlo

Il test di oggi ha dei protagonisti presenti nelle case di tutti noi: i fiammiferi. Il loro utilizzo è solitamente diverso rispetto a quello che ti chiediamo oggi. Infatti, non dovrai accendere il fuoco ma formare due figure geometriche. Pensi che sia impossibile? Forse è lo stesso pensiero che hanno fatto gli appassionati del web che hanno provato a risolvere questo rompicapo, quasi sempre con scarsi risultati.

Questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per distrarre le nostre lettrici ed i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche attimo di svago durante la giornata. Ma un test di logica e ragionamento non è soltanto un’ottima distrazione, bensì un eccellente aiuto per mettere alla prova le proprie capacità intuitive. Allenare i muscoli è importante, ma parte sempre tutto dal cervello, non dimenticare mai questo particolare.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Abbiamo una figura formata da otto fiammiferi. Spostando due fiammiferi è possibile ottenere due quadrati. Come? Riesci a dare una risposta in meno di un minuto? Questo test è molto complicato, dovrai ragionare con calma e valutare velocemente tutte le opzioni. Se puoi, prova a cronometrare quanto tempo impiegherai per risolvere il rompicapo.

La soluzione del test

Adesso potrai scoprire quali erano le due mosse da fare per formare i due quadrati. Siamo sicuri che tu ce l’abbia fatta e quindi è obbligatorio farti i complimenti. Se sei riuscito a risolvere il rompicapo in meno di un minuto, vuol dire che sei un vero genio. Se hai avuto bisogno di più tempo o non hai trovato la soluzione, tirati su con il morale. Hai soltanto bisogno di fare pratica con altri test in futuro.

Ecco la soluzione del test dei fiammiferi:

Il test di oggi è arrivato al termine, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, hai formato i due quadrati spostando i fiammiferi o hai avuto bisogno di sbirciare le soluzioni? Nei prossimi giorni troverai altri test altrettanto divertenti e stimolanti.