Meghan Markle, il terribile attacco nei suoi confronti

Meghan Markle è stata la vittima di un terribile attacco. L’offensiva era probabilmente inaspettata e per questo ha fatto ancora più male. Chi l’ha tradita?

Meghan Markle è sempre al centro delle attenzioni di tutti i media, inglesi e non solo. Parliamo di un personaggio noto al pubblico prima ancora di fidanzarsi con il Principe Harry. La californiana, infatti, ha fatto l’attrice per diversi anni prima di smettere a causa dell’incompatibilità con i titoli nobiliari acquisiti dopo il matrimonio. La partecipazione più nota è sicuramente quella nella serie televisiva Suits, andata in onda tra il 2011 ed il 2019.

Dal punto di vista mediatico, Meghan Markle ha monopolizzato l’interesse di tutti quando ha deciso di lasciare la Gran Bretagna. Dopo un breve soggiorno in Canada, i Sussex si sono trasferiti negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. Oggi la coppia vive in una splendida villa nella lussuosa zona di Montecito. L’immobile ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

L’ex attrice statunitense deve fare anche i conti con numerose critiche. Se da un lato ci sono molte persone che apprezzano il suo impegno a favore delle classi più povere, dall’altro ci sono quelli che la accusano di volersi mettere soltanto in mostra. A tutte queste critiche, di tanto in tanto, si aggiunge anche qualche attacco personale. Ed è proprio ciò che è successo nelle ultime ore. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Meghan, il padre pronto ad usare YouTube per ferirla

I rapporti tra Meghan e Thomas Markle sono tesi da tempo. Il padre dell’ex stella di Hollywood ha più volte sfruttato i microfoni per insultare e criticare sua figlia, colpevole di averlo escluso dalla sua vita e di non averlo nemmeno invitato al matrimonio con il Principe Harry. Proprio quando sembrava che la situazione fosse tornata ad essere calma, ecco un altro episodio di questa diatriba familiare.

Secondo quanto riportato dal Mirror, il padre della Markle avrebbe intenzione di aprire un canale YouTube personale per parlare del suo rapporto con la figlia. Thomas avrebbe intenzione di pubblicare un video a settimana, commentando le notizie e le voci che girano intorno a Meghan. La duchessa, ovviamente, non ha preso bene questa indiscrezione e sarebbe pronta ad agire anche per le vie legali qualora fosse necessario.

Secondo Karl Larson, un amico di Thomas, il padre dell’ex attrice vorrebbe raccontare la verità sulla figlia, la quale avrebbe causato danni importanti alla propria famiglia di origine. Già in passato c’erano stati forti polemiche tra le due parti, soprattutto dopo la famosa intervista concessa ad Oprah Winfrey, durante la quale Meghan Markle parlò con toni molto duri del suo rapporto con il padre.