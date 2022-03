Giulia Stabile torna ad Amici e incanta tutti così: web in delirio

Giulia Stabile torna ad esibirsi con i professionisti nel serale di Amici 21 e manda in delirio il web: ecco il motivo.

Giulia Stabile non è solo la vincitrice della scorsa edizione di Amici, ma è anche una delle allieve più amate dal pubblico del talent show di Maria De Filippi, in onda da oltre vent’anni. Con il suo sorriso, la sua semplicità e la sua innocenza, ha conquistato tutti i telespettatori di Amici che, dopo averla seguita, giorno dopo giorno, durante i mesi trascorsi nella scuola più famosa d’Italia, continuano a seguirla anche ora.

Giulia è stata così la protagonista della puntata del serale di Amici 21 trasmessa il 21 marzo nel corso della quale ha incantato letteralmente tutti con la sua esibizione insieme agli altri professionisti.

Giulia Stabile cambia look e incanta tutti ad Amici

Vestita di bianco, con i capelli lunghi e lisci, ma con una frangia, Giulia Stabile ha lasciato senza parole il pubblico del serale di Amici 21 non solo con la sua bravura che, lo scorso anno, le ha permesso di trionfare e portare a casa la vittoria nel talent show di Maria De Filippi, ma anche con la sua bellezza.

Un look decisamente diverso quello che oggi sfoggia Giulia che, con il tempo, è diventata più sicura di se stessa. Grazie alla storia d’amore con Sangiovanni, inoltre, ha tirato fuori la sua parte più femminile e sensuale senza rinunciare alla parte fanciullesca che la rende unica e meravigliosa.

Le foto del nuovo look di Giulia Stabile sono diventate immediatamente virali su Twitter dove gli utenti si sono letteralmente scatenati dedicandole post e facendole tantissimi complimenti.

“Giulia è nata per ballare. Per me vinci anche quest’anno. Ciaone”, cinguetta una ragazza che lascia intendere come nessuno tra i ballerini dell’edizione attualmente in onda sia alla sua altezza.

“Sei una dea, io ti venero”, “Chi dice di non aver guardato solo Giulia sta mentendo”, “Sempre perfetta”, aggiungono altri utenti. C’è poi chi apprezza anche il nuovo look di Giulia che, pur restando fedele ai capelli lunghi, ha scelto di cambiare un po’ sfoggiando la frangia.

“Ma vogliamo parlare di Giulia con la frangia?”, chiese un utente su Twitter sottolineando la bellezza della ballerina. Esattamente come il fidanzato Sangiovanni che ha stravolto il look, anche la Stabile ha scelto di cambiare un po’. Un cambiamento che è stato particolarmente apprezzato dai fan sempre più numerosi.