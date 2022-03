GF Vip, colpo di scena dopo il reality. La confessione lascia tutti di stucco

Gf Vip, l’ex concorrente rivela di aver litigato con un suo grande: il motivo. i due hanno partecipato all’ultima edizione del reality

Sono stati sostanzialmente di passaggio all’interno della casa del GF Vip, ma a loro modo hanno lasciato il segno. Molti pensavano che questi due “super belli” fossero amici, o comunque legati tra loro. Per qualcuno si somigliavano pure. Invece erano entrati nella casa del Grande Fratello per fare da “tentatori” per le donne rimaste ancora libere (o giù di lì). Alla fine sono andati via velocemente, lasciando un po’ di strascichi.

Parliamo di Gianluca Costantino e Antonio Medugno. Uno di loro, Gianluca, era noto anche per essere molto amico di Alessandro Basciano. Lui concorrente “solido” del reality, che era dentro da più tempo. I due erano grandi amici, conoscendosi sin da giovanissimi.

L’amara verità del concorrente del Grande Fratello: abbiamo litigato

Eppure qualcosa tra loro è successo: proprio Gianluca ha raccontato che durante il reality ha litigato con Basciano. A dirla tutta Gianluca è apparso piuttosto risentito: “Si è parlato di un burro d’arachidi che era scomparso. Si cercava chi lo avesse mangiato. Accusati eravamo io Antonio, Davide e Nathaly. Sono state estrapolate frasi ad hoc, Alessandro si è risentito. Noi ci conosciamo da 20 anni, ma spesso ho sentito deridere il mio nome”.

Gianluca è sembrato piuttosto risentito, ha poi rivendicato di aver difeso l’amico in altre circostanze. “Potevo smentirlo, ma a dirla tutta ci sono rimasto male”, ha spiegato. “Quando sono uscito dalla casa sono stato attaccato, invece io ho difeso il mio amico”, la sua amara conclusione.