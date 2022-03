Can Yaman, l’annuncio che spiazza: “Mi mancherà da morire”

Can Yaman pubblica un video e annuncia la fine di tutto spiazzando tutti: “Mi mancherà da morire”. La reazione dei fan.

Can Yaman è sempre più una star non solo in Turchia, ma anche in Italia. Amatissimo e seguitissimo sui social, l’attore, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video annunciando la fine di un’esperienze che porterà sempre nel cuore. “Mi mancherà da morire”, ha scritto nella didascalia che accompagna il filmato scatenando la reazione dei fan.

Dopo aver conquistato il successo anche in Italia con alcune soap opera turche che hanno riscosso un successo incredibile come Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, DayDreamer – Le ali del sogno, Mr. Wrong – Lezioni d’amore, è pronto a conquistare fama e popolarità con un prodotto tutto italiano che gli ha lasciato un ricordo enorme nel cuore.

Can Yaman e l’addio a Viola come il mare

Dopo essere stato il protagonista indiscusso di varie soap opera in Turchia ed essere stato la guest star di Che Dio ci aiuti, Can Yaman è il protagonista di una fiction tutta italiana, in onda prossimamente su canale 5. Nella fiction recita accanto a Francesca Chillemi che ha messo fine al gossip che l’ha travolta nelle ultime settimane con una foto.

La fiction che l’attore turco ha girato in Italia accanto ad una squadra italiana è Viola come il mare in cui interpreta l’ispettore Francesco Demir che si ritrova a lavorare accanto a Viola Vitale interpretata da Francesca Chillemi, una giornalista che, dopo essersi occupata sempre di moda, trasferendosi da Parigi a Palermo, la sua città natale, comincia ad occuparsi di cronaca nera. I due personaggi interpretati da Yaman e dalla Chillemi si ritroveranno così a lavorare l’uno accanto all’altra per risolvere i casi di omicidio.

L’esperienza sul set di Viola come il mare è stata forte e importante per l’attore turco che, alla fine delle riprese, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram per ringraziare le persone che gli hanno permesso di fare tale esperienza.

“Fine riprese… Ridiamo ma in realtà siamo molto dispiaciuti che il set sia finito. Per me è stata un’esperienza unica essere protagonista in un altro paese e in un’altra lingua. Vorrei ringraziare un sacco di persone che ho conosciuto in questo intenso periodo. Credo di essere cresciuto, migliorato e maturato sia come persona che come attore. E di questo ne sono grato. Mi mancherà da morire e spero di incontrare di nuovo tutti presto. Ora tocca a voi godere di questa fiction. Viola Come il Mare sta arrivando! Ci vediamo su Canale 5. Un abbraccio”, ha scritto l’attore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

L’appuntamento con Viola come il mare è, dunque, per aprile. Nella nuova fiction targata Lux Vide, il pubblico vedrà un Can Yaman calato in un personaggio totalmente nuovo.