Uomini e Donne anticipazioni: clamorosa scelta a sorpresa nella nuova registrazione. Tina Cipollari attacca la corteggiatrice non scelta.

Clamorosa scelta a sorpresa nella registrazione di Uomini e Donne del 26 marzo. Secondo le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover“, nello studio del programma di Maria De Filippi, si è formata una nuova coppia. Quella che è stata appena registrata è stata una scelta che nessuno si aspettava per come si è evoluto il percorso del tronista.

Alla scelta, naturalmente, hanno assistito non solo le dame e i cavalieri del trono over, ma anche Gianni Sperti e Tina Cipollari che ha attaccato la corteggiatrice scelta. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Uomini e Donne anticipazioni: la scelta a sorpresa di Matteo Ranieri scatena Tina Cipollari

Il tronista che, a sorpresa, ha scelto la corteggiatrice con cui costruire una storia d’amore è stato Matteo Ranieri. Il tronista il cui percorso ha regalato vari alti e bassi al pubblico di Uomini e Donne al punto che, in un momento di crisi, aveva pensato anche di abbandonare il trono senza scegliere. Con l’aiuto di Maria De Filippi e della redazione, Matteo è poi rimasto sul trono portando avanti non solo la conoscenza con Federica Aversano, ma conoscendo altre ragazze tra le quali Valeria.

Il rapporto con Valeria, pur essendo cominciato dopo quello con Federica, è diventato immediatamente importante per il tronista il quale, in una delle ultime puntate, ha ammesso di aver dato molta importanza all’esterna con Valeria. Con quest’ultima, inoltre, c’è stato anche un bacio che non ha lasciato indifferente Matteo portandolo a pensare molto a lei e a quello che è il loro rapporto. Oggi, così, nel corso della registrazione di Uomini e Donne Matteo ha così deciso di mettere fine al suo percorso sul trono scegliendo proprio Valeria.

Come svela la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, Matteo ha spiegato che, dal primo bacio, ha capito che la scelta sarebbe stata Valeria. A Federica, invece, ha spiegato di non provare nulla per lei pur avendo trascorso insieme dei bei momenti. Federica, da parte sua, non ha nascosto di essersi sentita presa in giro quando Matteo si è presentato a casa sua per convincerla a tornare in trasmissione pur sapendo che la scelta sarebbe stata Valeria.

Le parole di Federica avrebbero così scatenato la reazione di Tina Cipollari che, reduce da un commento su Gemma Galgani che ha scatenato il web, ha attaccato Federica.

Il percorso di Matteo Ranieri si conclude così con una scelta. Il pubblico di Uomini e Donne potrà ora concentrarsi sulla nuova tronista alla ricercare del principe azzurro e su Luca Salatino che, a sua volta, potrebbe scegliere presto.