Lulù Selassiè: “Ecco cosa ha fatto Manuel per me dopo il GF Vip”

Lulù Selassiè, durante una diretta Instagram, svela cosa fa Manuel Bortuzzo per lei dopo il Grande Fratello Vip.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, non solo sono sempre più innamorati, ma dopo il Grande Fratello Vip sono diventati praticamente inseparabili. Da quando Lulù è uscita dalla casa, lo scorso 14 marzo, hanno sempre dormito insieme e trascorrono la maggior parte del tempo insieme. Pur avendo, in alcuni casi, impegni diversi, Manuel accompagna spesso Lulù e viceversa. I due innamorati, inoltre, hanno già cominciato la convivenza e, dalla loro casa, hanno regalato una lunga diretta ai fan nel corso della quale hanno svelato anche qualche dettaglio della loro vita di coppia.

Manuel ha raccontato che, per la loro casa, Lulù, in dieci giorni, è riuscita a comprare due cuscini e un tappeto per il bagno. La Selassiè, invece, rispondendo alle domande dei fan, ha svelato la fantastica sorpresa che le ha organizzato Manuel per il suo ritorno a casa. Nel corso della diretta, inoltre, Manuel ha svelato come sveglia Lulù.

Lulù Selassiè svela i dettagli della sorpresa di Manuel Bortuzzo dopo il Grande Fratello Vip

La sera della finale del Grande Fratello Vip, Lulù Selassiè è tornata a casa con il fidanzato Manuel Bortuzzo che l’ha sorpresa facendole trovare una serie di regali per lei nella sua stanza. A svelarlo è stata proprio Lulù che nel corso di una diretta Instagram ha spiazzato i fan con un grande annuncio.

Lulù ha raccontato di essere rimasta senza parole dalla meravigliosa sorpresa che le ha organizzato Manuel per il suo ritorno a casa dopo il Grande Fratello Vip. “Ho trovato il letto pieno di petali, con le foto nostre, palloncini e attaccati a un palloncino i due biglietti per il concerto di Justin (Bieber ndr)”, ha raccontato Lulù.

Diretta Lulù e Manuel 5

(3) L: “Ho trovato il letto pieno di petali, con le foto nostre, palloncini e attaccati a un palloncino i due biglietti per il concerto di Justin!” L: “<Come cucina Lulù?>”

M: “Molto bene. Ha voglia di fare cose ricercate buone, non scontate.”#fairylu pic.twitter.com/w8OiIw8lcx — Rainbow 🧚‍♀️ (@rainbow20202020) March 25, 2022

Manuel che aveva già svelato alcuni dettagli sulla convivenza, ha raccontato anche come riesce a svegliare Lulù. “Passo la mia prima oretta della giornata a svegliarla. Se dobbiamo fare una cosa insieme so che devo mettere la sveglia un’ora prima. Se dobbiamo essere in un posto alle 10, una persona normale può svegliarsi alle 08.30, ma con lei devo impostarla alle 7.30 in modo da poter avere un’oretta per svegliarla”, ha raccontato Manuel.

“Vado in salotto e comincio a mettere la musica a palla, le preparo la colazione e l’ultima chiamata è ‘amore la colazione è pronta, vieni”, ha aggiunto Manuel mentre Lulù ha svelato di non aver mai avuto un fidanzato che la riempie di attenzioni come Manuel.

Diretta Lulù e Manuel 4

(3) M: “Da quando è uscita si trucca mooolto molto meno. Beh lentiggini come non ci fosse un domani, però per il resto..” Il difficile risveglio di Lulù e le tecniche di Manuel per svegliarla in tempo in base agli impegni 😂#fairylu pic.twitter.com/RDYYaXZD0N — Rainbow 🧚‍♀️ (@rainbow20202020) March 25, 2022

Tra Manuel e Lulù, dunque, tutto procede a gonfie vele.