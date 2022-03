Avete mai visto Delia Duran qualche anno fa? E’ irriconoscibile!

Delia Duran, modella venezuelana, ha fatto parlare molto di sé in questi ultimi mesi. In realtà non era sua intenzione, ma da quando Alex Belli ha iniziato a flirtare con Soleil Sorge, la modella è dovuta intervenire.

Infatti, molti avranno visto questa sesta edizione del Grande Fratello Vip e come parlare di questo reality show senza nominare il triangolo artistico?

Il marito di Delia, Alex Belli entrò nella Casa a settembre e, con il passare dei giorni, si avvicinò sempre più intimamente all’influencer Soleil.

Delia dovette pure entrare al GF Vip per potersi riprendere suo marito che non seguì le distante di sicurezza legate al Covid e venne squalificato.

Dopo un mese, è il turno della Duran. La modella entra nella Casa per prendersi un periodo di riflessione dall’attore e per sentire anche la versione della Sorge.

Nonostante Belli abbia continuato a pubblicare tweet più per la sua “amica” che per sua moglie, Delia perdona suo marito e adesso sono felicissimi ed innamorati.

Ma avete mai visto le foto della bella venezuelana di qualche anno fa? Qualcuno dice che sia irriconoscibile! Ma vediamole insieme per dare un giudizio

Delia Duran è irriconoscibile: le foto di qualche anno fa

Delia Duran adesso è felice e spensierata in compagnia di suo marito Alex Belli. Nonostante l’abbia fatta penare, la coppia è più affiatata che mai.

Ma torniamo a qualche anno fa…

La modella nasce in Venezuela, a Merìda, il 17 aprile del 1988. Delia non ha mai conosciuto suo padre se non attraverso il telefono e di ciò ne ha sofferto molto quando era piccola.

Nonostante ciò, sin da giovane si rimbocca le maniche e partecipa a varie gare di bellezza divenendo una modella. Scopre anche di avere un talento per la recitazione e appare in alcune soap opera venezuelane.

Delia ha un solo grande sogno: comprare casa alla sua mamma. Per questo si trasferisce in Italia dove ha la possibilità di recitare per le reti Mediaset in alcune sitcom, come Furore e L’onore e il rispetto.

Nelle sue prime apparizioni in televisione la vediamo acqua e sapone. Poco trucco e look naturale, ma con il passare degli anni, l’ex gieffina decide di dare una rinnovata al suo stile.

Si rifa il seno, come conferma anche Delia, e mostra molto audacemente le sue curve con un trucco un po’ più pesante.

Mentre Antonio Medugno vuota il sacco in merito alla modella, Delia si racconta nella Casa del GF Vip.

La moglie di Alex Belli si sposò quando era ancora in Venezuela, ma fu un disastro. L’uomo le rubò tutti i soldi (100mila euro) e subì violenza psicologica e fisica. E’ proprio per questo che nel reality show si mostra impaurita e fragile, anche se questa esperienza l’ha aiutata a crescere.

Nonostante il matrimonio fallito e le ferite tuttora aperte, Delia ritrova l’amore nell’attore Alex Belli, tradito in queste ultime ore da un ex concorrente del GF Vip.

Delia è cresciuta molto al GF Vip e l’abbiamo vista sensuale ed elegante, ma prima era molto diversa.

Come molte modelle, la Duran prova varie tinte di capelli e nella foto che vi mostriamo la possiamo vedere con il suo colore naturale. Io non direi che è irriconoscibile, ha solo capito meglio quale fosse il suo stile.

Sicuramente era ed è sempre bellissima