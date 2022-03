Miriana asfalta Biagio dopo le stories con l’altra: web in delirio

All’interno della casa del GF Vip Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli si erano promessi amore, onestà e rispetto. Invece è andato tutto male

Il Grande Fratello Vip piace così tanto anche per le dinamiche sentimentali che si creano all’interno della casa. E a dirla tutta succede davvero “di ogni”. In questa sesta edizione ha fatto sicuramente scalpore il “triangolo” tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Ma oltre a situazioni più piccanti, ci sono state anche storie d’amore tenere e che hanno avuto un lieto fine. Una di queste sembrava essere quella tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. I due si sono innamorati all’interno della casa, e tra loro sembrava esserci una passione infinita.

Tanto che entrambi si erano giurati amore eterno, con l’intento di ritrovarsi fuori dalla casa e di riprendere al più presto il loro cammino interrotto. Invece, incredibilmente tutto è finito ancor prima di cominciare. Biagio è uscito prima di Miriana, e ha trascorso le settimane ad aspettare di riabbracciare la sua amata (non sono mancate le incursioni zuccherose in casa) ma il tracollo c’è stato quando a uscire è stata Miriana.

Miriana risponde alla provocazione di Biagio con un post superlativo

Incredibilmente, i due non solo non si sono mai incontrati, ma addirittura hanno avuto difficoltà ad avere un contatto telefonico, che di fatto non c’è più stato. Un epilogo incredibile, i cui motivi non sono ancora chiari. A spiegare qulcosa è stata Miriana, che a Mattino 5 ha detto. “Questa relazione per me è chiusa e non voglio nemmeno più parlare di lui. Non voglio una persona del genere accanto a me e mio figlio. E’ un “voltafaccia”, ha detto cose orribili in tv davanti a tutti”. Ora, riguardo Biagio, il sospetto è che siatornato in Germania dalla sua ex fidanzata.

In realtà l’interessato avrebbe smentito, parlando di motivi di lavoro. Tuttavia, Biagio l’ha fatta grossa pubblicando una “storia” nella quale si vede che sta a letto con un’altra donna. Di certo non un bel messaggio (quantomeno di rispetto) per Miriana Trevisan. Tuttavia la risposta dell’ex Non è la Rai è stata perentoria: “Preservati parla con pochi, si l’oro, non come Loro #perfettamenteimperfetta“. ha scritto sul suo account Twitter.